De Madrid a la playa alicantina y de Barcelona a la Costa Brava: así se mueven los españoles en verano

METODOLOGÍA

Esta información se ha hecho a partir de la estadística experimental Medición del turismo a partir de teléfonos móviles, del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta estadística recoge a partir del posicionamiento de los teléfonos móviles los desplazamientos turísticos de los españoles. Tanto de turistas con destino en el extranjero como en otras provincias.

Público ha analizado los datos de ambas estadísticas para poder recoger el total de viajes realizados en agosto de 2023 por los españoles. Los datos son facilitados por las operadoras de telefonía móvil, ya que recogen las señales de posicionamiento de los teléfonos a través de las antenas, y se facilitan al INE para publicarse de forma anonimizada y agrupada. El análisis se ha centrado en los residentes en las seis ciudades más pobladas de España: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza y Málaga. Las únicas seis que superan el medio millón de habitantes.

Si no se indica lo contrario, siempre que se habla de número de turistas, se hace referencia al total de viajes realizados. El INE contabiliza como turista a cualquier persona que haya pernoctado al menos una noche en el destino. Pero si un mismo turista realiza más de un viaje, se le contabiliza en más de una ocasión. Si, por ejemplo, un madrileño fue en agosto de 2023 unos días a Alicante y otros días a Galicia, contará como dos turistas: uno para cada destino. Incluso, si fue a Alicante unos días, volvió a Madrid y pernoctó y volvió a ir a Alicante, contará como dos turistas distintos con destino en Alicante en ese mes de agosto.



Esto sucede porque el INE recibe los datos de las operadoras telefónicas anonimizados y, por tanto, no puede saber quién es cada turista o a qué teléfono móvil pertenece cada viaje. Del mismo modo, el INE asegura en su metodología que para municipios con muy pocos turistas no constan datos por secreto estadístico, aunque no puntualiza hasta qué cifra aplica esta salvaguarda.



