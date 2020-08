La sala Primera de la Audiencia de Navarra ha rebajado en un día la pena de cárcel al hombre que fue condenado por difundir una fotografía de la víctima de La Manada. También le rebaja la multa impuesta por el juzgado juzgado número 4 de Pamplona en febrero pasado. La Audiencia toma esta decisión tras aceptar parcialmente el recurso de A. Q. S., quién publicó en su perfil abierto de Twitter una fotografía en la que aparecía una parte del rostro de la joven víctima mientras era violada.

Esta rebaja de un día en la pena, podría suponer que no llegue a entrar en prisión, puesto que la condena ahora no es superior a los dos años de prisión y sin antecedentes penales el juzgado podría no aplicar la medida.

Originalmente el hombre fue condenado a dos años y un día de prisión y a pagar una multa consistente en 12 euros diarios durante un período de 13 meses. La Audiencia modifica ahora también esta multa al considerar que "no consta que tenga unos ingresos económicos superiores al salario mínimo" y la deja en 8 euros diarios.

El 7 de diciembre de 2017 el acusado publicó en su red social la foto de la víctima con el siguiente comentario: "La chica supuestamente violada por #LaManada ha pedido que no se difunda esta imagen porque quizá pensemos que solo era una golfa borracha. Pero cómo íbamos a pensar eso, si se la ve super forzada a lamerle el ojete a uno de ellos". Según la sentencia mientras el mensaje y la foto permanecieron en la red fue compartido en 16 ocasiones, marcado con 13 likes y generó 64 comentarios.

Según la sentencia condenatoria, que reafirma ahora la Audiencia de Navarra "el acusado utilizó la referida fotografía con ánimo de divulgar y difundir la imagen de la víctima, para lo cual, hizo uso, en el propio post publicado junto a dicha fotografía, del hashtag #LaManada con la finalidad de favorecer la difusión del mensaje".

La fotografía en cuestión era una de las que se encontraba en el procedimiento seguido en la Audiencia Provincial de Navarra contra los cinco acusados de violación "y que la denunciante rehusó visualizar durante su declaración en el acto de juicio dado el daño moral que le habían causado los hechos allí enjuiciados", afirma el texto.

La Audiencia de Navarra confirma que la actuación del condenado es constitutiva de los delitos de revelación de secretos y contra la integridad moral. "La víctima fue ridiculizada y avergonzada y ha sufrido temor de poder ser identificada por terceras personas, lo que la obligó a abandonar sus estudios universitarios y a marcharse durante una temporada al extranjero. Además, reconoce la sentencia, "familiares y conocidos de la denunciante, que no conocían su condición de víctima en ese procedimiento, se enteraron de dicha circunstancia", afirma la sentencia.

La difusión de imágenes y xxx es un delito que puede conllevar pana de multa y cárcel.

Las condenas a los miembros de 'La Manada'

Los cinco miembros de La Manada fueron condenados en junio del año pasado a 15 años de prisión cada uno por un delito de violación por el Tribunal Supremo, que corrigió la sentencia de las dos instancias anteriores que habían considerado los hechos como abuso sexual. Uno de ellos, Antonio Manuel Guerrero fue condenado, además, a dos años de prisión por robo con intimidación del móvil de la víctima.

En noviembre del 2019 dos de ellos (Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Cabezuelo) fueron condenados nuevamente a tres años y tres meses de cárcel como autores de un delito contra la intimidad precisamente por grabar vídeos de la violación grupal.

El pasado mes de junio cuatro de los miembros de La Manada fueron también condenados a penas que oscilan entre los dos años y siete meses para tres de ellos y cuatro años y medio para el cuarto por abusar sexualmente de una joven en Pozoblanco (Córdoba). El delito fue cometido dos meses antes de la violación me Pamplona, pero sólo se conoció tras revisar el teléfono de uno de los acusados por el caso de los Sanfermines. La sentencia de Pozoblanco, que ha sido recurrida por las distintas partes, fue duramente criticada por diversas juristas, que la consideraron profundamente machista.