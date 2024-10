Más de un millar de estudiantes son desalojados en una protesta por la PAU en Murcia

Alrededor de 40 agentes de la Policía Nacional ha tenido que desalojar este viernes a más de un millar de estudiantes concentrados desde las 12.00 horas en la puerta de la Consejería de Educación para protestar ante la "incertidumbre" generada entorno a las condiciones de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Los policías, pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), han usado bocachas, esto es, escopetas con medios adaptados antidisturbios, que han empleado al aire, y escudos para evitar los huevos, petardos, botellas de agua y limones lanzados por los estudiantes, la mayoría de segundo curso de Bachillerato, en la Avenida de La Fama.

En los carteles portados por los jóvenes se podía leer, entre otras frases y lemas, "Queremos estudiar, no improvisar", "Sin información, sin preparación", "Somos estudiantes, no estadística", "Vuestros berrinches no están por encima de nuestro futuro", "Somos estudiantes, no delincuentes", "Si las excusas fueran notas sacarías un 10" o "Ansiedad: 100%, info de la PAU: 0%".

En declaraciones a Europa Press, alumnos que se examinarán en 2025 de la nueva PAU han indicado que "nadie sabe nada" de los modelos de prueba, y han expresado su deseo de que la Consejería del ramo les "escuche" porque, de lo contrario, "habrá que seguir reivindicándose".

"Profesores y alumnos estamos sin saber qué hacer", ha comentado otro joven murciano, quien ha sostenido que los estudiantes están "hartos" de la "incertidumbre" generada en torno a la prueba y ha reclamado "respuestas" para poder prepararse.

La portavoz de los estudiantes, Gaia Ramon, ha explicado que la movilización, que ha arrancado "muy pacífica" pero que pasado un tiempo "algunos participantes han comenzado a lanzar naranjas o huevos". La movilización contaba con permiso de la Delegación del Gobierno hasta las 14.00 horas.

Asimismo, Ramon ha aplaudido que la Región haya sido la primera comunidad autónoma en "reivindicar respuestas sobre la PAU", y ha avanzado que presumiblemente se volverán a concentrar, en este caso alumnos y profesores, el próximo 17 de octubre, en el mismo lugar.

El diputado socialista y secretario de Educación, Formación Profesional y Universidades del PSOE de la Región, Juan Andrés Torres, ha exigido al presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, que cese "de inmediato" al consejero de Educación por "dejar tirado a más de 10.000 alumnos y alumnas que no saben qué modelo de PAU tendrán que hacer".

El Gobierno defiende que no ha ordenado el uso de la fuerza

La delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, ha dejado "muy claro" esta tarde, en relación al dispositivo policial desplegado esta mañana frente a la Consejería de Educación, que desde la Delegación del Gobierno "no se ha ordenado en ningún momento el uso de la fuerza contra los estudiantes".

Guevara explica que, tras reunirse con el jefe superior de Policía, le he asegurado que el dispositivo "ha sido proporcional para establecer un perímetro que evitara que se produjeran situaciones más graves".

"Entiendo que las imágenes que se han publicado puedan resultar sensibles y, por eso, le he pedido un informe para garantizar que, en caso de que se detectara alguna actuación improcedente, se depuren las responsabilidades oportunas", ha añadido la delegada del Gobierno.

"Quiero censurar expresamente la irresponsabilidad de determinadas personas que están afirmando, entre otras falsedades, que la delegación del Gobierno ha ordenado lanzar balas contra los menores", ha concluido Guevara.