El mítico solar de las Tres Xemeneies, cada vez más cerca de convertirse en 1.844 pisos y un 'hub' audiovisual

Han pasado seis años desde que el proyecto empezó a gestarse. Los ayuntamientos de Sant Adrià de Besòs y de Badalona buscaron la complicidad de la Generalitat para ordenar una superficie de terreno abandonada desde que Endesa puso fin a la actividad en las Tres Xemeneies en 2011. Esta semana, los plenos municipales de Sant Adrià y de Badalona han aprobado, de forma provisional, el Plan Director Urbanístico (PDU) que permitirá la construcción de 1.844 pisos –el 40% de protección oficial–, una zona verde y espacio para actividad económica. El documento debe aprobarlo la Generalitat pero sirve como garantía de apoyo de los dos municipios implicados.

Todo después que, unos días antes de llegar a los plenos de septiembre de ambos municipios, la Generalitat se haya echado atrás en su idea de querer construir más pisos y más pequeños en el área correspondiente a las viviendas de protección oficial. La propuesta del Govern pasaba por levantar un centenar de viviendas más, manteniendo la edificabilidad inicial. Una reunión entre representantes de Vicepresidencia con el alcalde de Badalona, ​​Rubén Guijarro, el primer teniente de alcaldía, Àlex Montornès y el jefe de la oposición, el popular Xavier Garcia Albiol, frenaron los planes de la Generalitat.

"Es un reto histórico que servirá para poner a este sector del Barcelonès Nord en primera línea del país: corríamos el riesgo de que el proyecto se quedara décadas parado", asegura Rubén Guijarro. "No estábamos de acuerdo con el cambio de viviendas de protección oficial, las explicaciones técnicas no nos convencían y preferíamos que se volviera a la versión original", dice el primer teniente de alcaldía en Badalona, ​​Àlex Montornès. El concejal de ERC trabaja en este proyecto desde primera línea. "El PDU es clave para poder desarrollar esta zona y para que podamos generar puestos de trabajo de calidad", añade Montornès.

El documento que deberá aprobar definitivamente la Generalitat propone la ordenación de un ámbito que ocupa 32 hectáreas situadas en el frente litoral metropolitano, comprendido entre las vías del tren y el mar y desde la desembocadura del río Besòs hasta el barrio de La Mora de Badalona. El sector contempla un techo residencial de 191.750 metros cuadrados donde se construirán los 1.844 pisos, 738 de los cuales serán de protección oficial en régimen de alquiler. El proyecto incluye una zona verde de 40.000 metros cuadrados.

La oposición ciudadana se mantiene

Pero la llegada de casi 5.000 vecinos al nuevo barrio residencial que se quiere crear en torno a las Tres Xemeneies sigue sin convencer a las 29 entidades que forman la Entesa para un gran parque litoral en el Besòs. En un manifiesto que busca la complicidad de la ciudadanía, denuncian que el proyecto urbanístico de la zona "va en contra de las necesidades sociales, económicas, ambientales y ecológicas de este territorio litoral metropolitano". Por ello, exigen "que se destinen las inversiones y todos los esfuerzos necesarios a impedir la especulación inmobiliaria del suelo del PDU que se fundamenta exclusivamente en políticas de maximización de las plusvalías urbanísticas en beneficio exclusivo de los grandes propietarios y de las inmobiliarias".

Para dar a conocer sus reclamaciones, hace unos días llevaron a cabo un acto en el Ateneu Adrianenc. "Pedimos que voten en contra de este PDU porque es inconcebible tal y como está la crisis climática que se planifique un barrio de 5.000 personas en una zona inundable", reclamaba Roger Hoyos, presidente de la Plataforma per a la Conservació de las Tres Xemeneies, una de las entidades firmantes del manifiesto. "Se trata de un instrumento financiero", denuncia Hoyos, y "dicen que habrá vivienda social pero lo que proponen no es ninguna ganga, no es una oferta que pueda dar respuesta a los jóvenes de Sant Adrià", añade.

"El PDU debería ser un gran proyecto de país para reparar la injusticia ambiental, la deuda ecológica con Sant Adrià y Badalona", dice Francesc Alfambra, presidente de Els Verds de Badalona, ​​"queremos un parque metropolitano para mitigar el déficit de espacios verdes públicos en el Barcelonès Nord". La presión ciudadana y la presencia de las entidades contrarias al plan urbanístico en los plenos del lunes en Sant Adrià y el martes en Badalona no han frenado la aprobación del proyecto.

El futuro: un 'hub' del audiovisual y el videojuego

Badalona y Sant Adrià proyectan en el entorno de las Tres Xemeneies un futuro lleno de esperanza a nivel económico. El trámite urbanístico que debe aprobar la Generalitat irá en paralelo de lo que se está gestando en torno a la antigua térmica: un hub del audiovisual y del videojuego que quiere ser en palabras del president, Pere Aragonès, "uno de los grandes proyectos transformadores de la próxima década en Catalunya". Según Aragonès, será "un proyecto clave para un país que quiere ser competitivo a nivel económico".

Impulsado por los departamentos de Vicepresidencia y Cultura, Hub Digital, Audiovisual y del Videojuego será un parque y centro de investigación, innovación y producción para el sector. Durante la presentación del proyecto cultural en el campus Diagonal Besòs de la UPC en Sant Adrià, Pere Aragonès aseguraba que "tendrá un impacto muy inmediato territorial y tangible en la ribera del Besòs y un efecto vertido hacia el resto de barrios y ciudades". El hub se prevé poner en marcha en 2030.

"Ya tocaba", espetaba Rubén Guijarro durante la presentación. "Proyectos como este hacen que, por fin, haya una mirada hacia este lado del Besòs y recibimos inversiones que, durante años, nos han sido negadas", añadía. Los alcaldes de Badalona y Sant Adrià han puesto de manifiesto el agravio entre ambos lados de Barcelona en cuanto a las inversiones por parte de la Generalitat. Filo Cañete, alcaldesa de Sant Adrià se refería a la fotografía que se tomaron los alcaldes de ambos municipios, así como representantes del ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat: "es la foto idónea para sacar adelante un proyecto realmente de país, no exclusivamente de Sant Adrià, que debe revertir y transformar, donde todas las administraciones debemos ir de la mano".

Dentro de este proyecto, y a los pies del edificio de las Tres Xemeneies, se ubicará el equipamiento Catalunya Media City. El proyecto cultural, con implicación público-privada, contará con la tecnología más avanzada: platós de última generación, espacios para creación de contenidos interactivos, laboratorios de proyectos de inteligencia artificial, 5G y robótica o estudios de sonorización y grabación de podcasts, entre otros.