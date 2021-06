La Delegación del Gobierno en Canarias ha informado este jueves de que ha aparecido en el mar un cuerpo sin vida aparentemente de una menor en la zona de búsqueda de las niñas desaparecidas en Tenerife y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha apuntado a que podría corresponder, prácticamente con toda seguridad, a Olivia, la menor de seis años desaparecida el pasado 27 de abril junto a su hermana Anna, de un año, y su padre, Tomás Gimeno.

El hombre no entregó las niñas a su madre en la fecha y hora acordada el pasado 27 de abril y está siendo investigado por la presunta comisión de un delito de secuestro por el Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Güímar. Gimeno había amenazado por vía telefónica a la madre de las niñas diciéndole que no volvería a ver a las menores. La mujer ya había denunciado con anterioridad amenazas verbales y aunque decidió no interponer una denuncia, la Guardia Civil actuó de oficio siguiendo el protocolo para víctimas de violencia machista.

El cuerpo de Olivia ha sido hallado por el robot del buque de búsqueda Ángeles Alvariño a mediodía de este jueves a unos 1.000 metros de profundidad a unas tres millas de la costa tinerfeña y se encontraba en el interior de una bolsa de deportes amarrada a un ancla, informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Junto a ella, se encontraba otra bolsa de deportes vacía.



La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar ha practicado en el Instituto Anatómico Forense de Tenerife, en La Laguna, el levantamiento del cadáver de una niña de en torno a los seis años que, a falta de pruebas médico forenses más determinantes. Este hallazgo, informa la Delegación del Gobierno, ha sido ya comunicado a la madre y a la familia de las menores.



Mientras tanto, la Guardia Civil prosigue en la zona los trabajos de rastreo, a una milla naútica del puerto de Güímar. Desde el pasado 30 de mayo el buque del Instituto Español de Oceanografía rastrea el litoral de Tenerife en busca de algún rastro de Olivia y Anna.

El padre de las menores fue visto por última vez en la marina de Santa Cruz de Tenerife cargando su lancha con varias bolsas y llegó a zarpar hasta en dos ocasiones, aunque nunca fue visto con las menores. Su embarcación fue hallada al día siguiente frente a las costas del municipio de Güímar.

Sánchez: "No puedo imaginar el dolor de la madre"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado a través de las redes sociales su abrazo y cariño a la madre de las pequeñas Anna y Olivia, tras conocerse el hallazgo en el mar de un cadáver en la zona donde se busca a estas dos hermanas.

"No puedo imaginar el dolor de la madre de las pequeñas Anna y Olivia, desparecidas en Tenerife, ante la terrible noticia que acabamos de conocer", ha publicado Sánchez este jueves en un mensaje en Twitter, en el que añade: "Mi abrazo, mi cariño y el de toda mi familia, que hoy se solidariza con Beatriz y sus seres queridos".

Por su parte, la Delegada del Gobierno contra la Violencia Machista, Victoria Rosell, ha escrito en esta misma red social: "La Delegación del Gobierno en Canarias confirma el hallazgo, comunicado a la familia. Es imposible encontrar palabras para Beatriz en estos momentos desgarradores. Tendrá toda la ayuda social e institucional que precise".