'No todos somos iguales frente al cáncer': las personas más vulnerables no pueden asumir los gastos de la enfermedad

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha publicado este viernes el informe Impacto del cáncer en España: Una aproximación a la inequidad y los determinantes sociales. La organización desglosa las diferencias que existen entre los pacientes con cáncer según su lugar de residencia, su poder adquisitivo y el nivel de investigación de la enfermedad.

En el Día Mundial Contra el Cáncer, la asociación apunta que el poder adquisitivo es un factor de desigualdad frente a la enfermedad. El cáncer provoca un gasto al 41% de las familias superior a 10.000 euros durante la enfermedad, entre costes directos e indirectos, lo que supone que las personas vulnerables a nivel socioeconómico no puedan asumir los gastos. En España, casi 30.000 personas se encuentran en esta situación.

Además, afecta más a los pacientes que están en paro, son autónomos o cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional, como es el caso de Alberto. Desempleado, con cáncer de laringe y traqueotomía irreversible, Alberto no podría asumir los costes del cáncer si no fuera por el respaldo de la Seguridad Social. Por ejemplo, con los filtros que necesita para respirar. El paquete tiene un precio de 42 euros, que gracias a la Sanidad Pública, se le rebaja hasta los 4,20.

Aunque hay gastos que no llega a cubrir la Seguridad Social. En el caso de Alberto, por ejemplo, hay una crema concreta muy hidratante para curar la cicatriz que le dejó la extracción de la laringe y la tiroides en el cuello. El hombre tenía que racionar la crema y combinarla con otras más asequibles, puesto que el pequeño bote costaba alrededor de 50 euros.

A parte de los gastos directos derivados de la enfermedad también tiene que costear los gastos indirectos como el transporte hasta el Hospital Puerta de Hierro para los tratamientos —en su momento diarios, ahora semanales—. El autobús tarda alrededor de dos horas y cuesta cada viaje 2,60 euros.

La investigación y la residencia, factores de desigualdad

No solo repercute el nivel económico, sino también dónde vivas: "El código postal afecta más que el código genético". La AECC denuncia que el 90% de las comunidades autónomas no tienen atención psicológica especializada o es insuficiente. Al igual que siete ciudades y autonomías no disponen de un programa de cribado colorrectal, una prueba para detectar lesiones premalignas o el cáncer colorrectal, para toda su población de riesgo. También señala que el 42% de las regiones no protegen a la población del humo del tabaco.

No queda ahí, sino que en cuidados paliativos España está a la cola a nivel europeo. Mientras que la Asociación Europea estimó que el número óptimo de recursos especializados para una atención adecuada es de dos por cada 100.000 habitantes, uno de atención en el domicilio y otro de atención hospitalaria; España solo tiene 0,6 por cada 100.000 personas.

A parte del lugar de residencia y el nivel económico, también aparece la variable de la investigación. La AECC explica que en España cada año 100.000 personas son diagnosticadas con tumores cuya supervivencia es baja (páncreas, esófago o hígado) o está estancada (laringe, pulmón y estómago), por lo que no tienen las mismas oportunidades de superar el cáncer. Gracias a la investigación en estos últimos años, hay un aumento de la supervivencia, 3,3 puntos en hombres y 2,6 en mujeres. Apostar por la investigación también es curar.