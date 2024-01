Esta es la nueva edad jubilación en 2024

El nuevo requisito para jubilarse a lo largo de este 2024 en España cobrando la pensión completa será tener al menos 66 años y seis meses cumplidos. La ampliación se ha debido a la reforma de las pensiones de 2013, donde se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años a lo largo de 15 años.

Estos 66 años y medio es la edad que se necesita en caso de acreditar menos de 38 años de cotización. Así, la edad exigible para la jubilación aumenta dos meses respecto al 2023, cuando se pedían 66 años y cuatro meses para poder jubilarse con menos de 37 años y nueve meses cotizados.

Requisitos para la jubilación anticipada

Para aquellos que se quieran jubilar antes de tiempo existen dos escenarios: los que tienen los 38 años de cotización completados y los que no. En el supuesto de que ya se haya cotizado lo suficiente, la edad de prejubilación continuará siendo de 63. Sin embargo, si todavía no se ha llegado a la cotización mínima, la edad necesaria es de dos años inferior a la establecida, es decir, 64 años y medio durante este 2024.

En cuanto a la pensión resultante, la Seguridad Social aplica una serie de coeficientes reductores sobre la cuantía de la misma, que dependen del número de meses de adelanto de la edad de retiro y del periodo de cotización acumulado.

¿Cuál es la cotización mínima?

La base mínima de cotización —es decir, la remuneración mensual bruta que debe recibir un trabajador que está dado de alta en la Seguridad Social— seguirá siendo de 1.260,00 euros mensuales hasta la publicación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional este 2024. Para determinar la base reguladora de la pensión de jubilación se tendrán en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años anteriores al mes previo al de la jubilación.



Las base mínima y máxima de jubilación es un rango que determina la cantidad de dinero que recibirá una persona tras haberse jubilado, en caso de haber cumplido con los años de cotización. En contraposición, si la persona no 'llega' a haber trabajado 38 años estado dado de alta en la Seguridad Social, necesitará un mínimo de 15 para acceder a una pensión contributiva.

En caso de no llegar tampoco a los 15 años, se da una prestación económica de carácter asistencial a aquellas personas que se considere que no cuentan con los requisitos económicos para subsistir (pensión no contributiva).