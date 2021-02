La Justicia ha tumbado por sexta vez Madrid Central. En esta ocasión ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el que ha anulado, por no incluir el trámite de información pública, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 5 de octubre de 2018, por el que se aprobó la Ordenanza de Movilidad Sostenible que alberga Madrid Central.

El Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado que no recurrirá esta nueva anulación de Madrid Central por parte de los tribunales. Sin embargo, la medida seguirá en vigor mientras las sentencias —esta y las anteriores— no sean firmes. Esto es, mientras el Tribunal Supremo no decida.

Pese a ser la sexta vez que la Justicia se pronuncia contra Madrid Central, surgen algunas preguntas que necesitan una respuesta: ¿Es este el final definitivo de Madrid Central? ¿Pueden ya acceder libremente los coches? ¿Qué pasa con los límites de emisiones? ¿Y toda la gente que ha sido multada por acceder, puede reclamar la devolución de las sanciones?

¿Esta sentencia del TSJM implica el final de Madrid Central?

No, en absoluto. Fuentes del Ayuntamiento de Madrid ya han informado que de momento la medida se mantiene vigente. La sentencia del TSJM no es firme y puede ser recurrida en los próximo 30 días. Además, esta es la sexta vez que el TSJM se pronuncia contra contra Madrid Central aduciendo un defecto de forma en su aprobación. Ya el pasado mes de julio de 2020 el mismo TSJM dictó una sentencia muy similar y el alcalde José Luis Martínez-Almeida mantuvo la medida en vigor.

En total, la Justicia ha anulado hasta en seis sentencias Madrid Central. Tres de ellas, resultado de los recursos contenciosos-administrativos de la asociación Dvuelta, el PP y la Comunidad de Madrid, fueron resueltos en julio. Este nuevo fallo responde a los recursos del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y de Espectáculos de Madrid (CEONM), Automovilistas Europeos Asociados y Pyramid Consulting.

Decidirá el Tribunal Supremo

Estas sentencias del TSJM están recurridas ante el Tribunal Supremo por Ecologistas en Acción. Será el Tribunal Supremo el que finalmente tendrá que decir la ultima palabra en una fecha aún indeterminada. Hasta entonces, Madrid Central seguirá en vigor.

¿Qué pasa con las multas?

Por lo tanto, los coches que no tengan autorización seguirán sin poder acceder a la almendra central de Madrid. Pero lo que más importa a los conductores es qué pasa con las multas. Al seguir en vigor la medida, siguen en vigor las sanciones. Todo depende, como siempre, de lo que diga el Supremo.

Sin embargo, en este sentido conviene recordar las palabra del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el pasado mes de julio, en la anterior sentencia: el regidor aseguró que el dinero de las multas sería devuelto en el momento en que la sentencia que anula el área de bajas emisiones en el centro de la capital sea firme, si finalmente lo es.

¿Cuánto dinero habría que devolver?

A finales de julio, Martínez-Almeida, cifró en 36 millones de euros el importe de las multas impuestas por el acceso indebido a Madrid Central desde su aprobación en octubre de 2018.