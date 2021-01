La primera ola de frío del año acabará este jueves con avisos por temperaturas gélidas en 34 provincias repartidas por diez comunidades autónomas, entre ellas Baleares, con especial mención a Guadalajara, Teruel y Zaragoza, donde los termómetros marcarán entre -12 y -15 grados.

Las bajas temperaturas que se han "instalado" desde el inicio de esta ola de frío, han marcado récord de mínimas en décadas y este lunes todavía ha dejado casi 20 grados bajo cero.

Aunque este jueves concluya oficialmente la ola de frío, ello no quiere decir que no continúen las temperaturas bajas en los siguientes días, pero las heladas nocturnas no serán tan intensas.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Servimedia, indica que 34 provincias cuentan con avisos por temperaturas mínimas anormalmente bajas y que estos estarán activos en su mayoría hasta las 10.00 horas.

Un día más, el epicentro del frío estará en Guadalajara (Parameras de Molina), Teruel (Albarracín y Jiloca) y Zaragoza (ibérica), donde las temperaturas volverán a desplomarse en la madrugada de este jueves y hasta poco después del amanecer a entre -12 y -15 grados, con lo que esas zonas tienen activado el aviso rojo (riesgo extremo para hacer actividades al aire libre).

Además, hay aviso naranja (riesgo importante) en zonas de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Soria (meseta); Cuenca y Guadalajara (Alcarria y serranía); Madrid (toda la región salvo la sierra); Toledo (valle del Tajo y La Mancha), Valladolid (al completo) y Zamora (Sanabria) por temperaturas que hasta las 10.00 horas caerán a entre -10 y -11 grados.

Frío en Baleares

El resto de los avisos son amarillos (riesgo) y afectan incluso a Baleares (Ibiza, Formentera e interior y sur de Mallorca), donde se espera que las temperaturas bajen a -1 grados hasta las 8.00 horas.

Los demás avisos amarillos permanecerán activos hasta las 10.00 horas en su mayoría, por heladas menos fuertes de entre -1 y -8 grados en zonas de Albacete, Alicante, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Huelva, Huesca, León, Lleida, Lugo, Madrid, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Valencia y Zamora.

Por tanto, entre últimas horas de este miércoles y poco después de que salga el sol este jueves helará en toda la península salvo el valle del Ebro, las zonas litorales y puntos del interior de Andalucía y Extremadura, y también se congelará parte del archipiélago balear. No obstante, las temperaturas mínimas ascenderán en la mayor parte de la península respecto a este miércoles.

Día soleado

De día, continuará brillando el sol en casi todo el país, si bien aumentará la nubosidad durante el día en el extremo norte peninsular, con probables lluvias en el Cantábrico oriental y el noroeste de Navarra, sin descartarlas en el norte de Galicia, el resto del Cantábrico y Pirineos, además de en las islas de mayor relieve de Canarias, en este caso por la tarde.

Las temperaturas diurnas ascenderán en amplias zonas de la mitad norte de la península. Los termómetros marcarán como mucho menos de 10 grados en los principales sistemas montañosos, las mesetas y el interior de Galicia.

Las capitales más frescas de este jueves serán Segovia (5ºC de temperatura máxima), Albacete y Ávila (6), Teruel (7) y Lleida, Madrid, Palencia, Toledo, Valladolid y Vitoria (8). En cambio, habrá un ambiente más suave en Santa Cruz de Tenerife (21), Las Palmas de Gran Canaria (20) y Málaga (18).

Por otro lado, este jueves soplarán intervalos fuertes de viento en el Estrecho, Alborán, el bajo Ebro, Pirineos, Ampurdán y las islas montañosas de Canarias. Hay aviso amarillo por la tarde debido a este fenómeno adverso en el Pirineo oscense y leridano, el interior de Castellón y el sur de Tarragona, donde se esperan rachas de al menos 80 km/h.