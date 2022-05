Los organizadores anuncian un aumento de la participación en la consulta popular sobre Monarquía o República

En julio de 1978 fue la última vez que España puso en la mesa del Congreso de los Diputados el debate sobre el modelo de Estado en el país. En 2015, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) cerró el grifo de la encuesta sobre la opinión de los españoles sobre el modelo de Estado que preferían.

Por ello, hace más de tres años un movimiento impulsado por la ciudadanía en los barrios de la capital propulsó una nueva iniciativa a través de la consulta popular no vinculante para dar voz a los ciudadanos españoles sobre su derecho a elegir entre Monarquía o República.

724 mesas se han repartido en España para votar por la consulta popular no vinculante

Este sábado 14 de mayo, las urnas de esta encuesta no oficial se han desplegado a lo largo de diversos puntos del país desde las 10.00 hasta las 19.00 horas de la tarde. En concreto, entre las 17 comunidades autónomas participantes se han repartido 724 mesas para preguntar a los civiles españoles, de las cuales 15 se han instalado en el extranjero.

El informe de los resultados totales, según ha explicado a Público el coordinador de comunicación de la Plataforma Consulta Popular Estatal, Javier Fernández, se publicará este domingo 15 de mayo a las 12.00 horas. Si bien, el portavoz estatal ha destacado una subida en la participación ciudadana con respecto a los años anteriores, que no estaba prevista. "Los territorios nos han comunicado un incremento de participación en la encuesta; en el caso de Sevilla han participado varios perfiles con un mayor sentido republicano", ha señalado Fernández, quien también coordina la encuesta en la autonomía sevillana.

¿Monarquía o República?

En Madrid, en el paseo del Quince de Mayo y el Yacimiento Paleontológico de San Isidro, entre los puestos de la gastronomía típica de la fiesta del patrón madrileño, se localizaba uno de los puestos de la consulta popular no vinculante. "No hay motivos para no preguntar sobre este tema, que preocupa a la ciudadanía; puede votar todo el mundo; por eso, creo que no es algo muy sano que haya oposición a votar lo que tú quieras", indica a Público el portavoz de la plataforma Ignasi Saturdino, quién también ha explicado que agentes de la Policía Municipal querían retirar la mesa del punto por un posible problema con los permisos. "Nos están diciendo que el único problema es la mesa que parece que para ocupar un espacio en la vía pública hay que solicitar al Ayuntamiento", detalla el joven.

Varios organizadores de la consulta popular no vinculante en el punto del municipio de Leganés, en Madrid, a 14 de mayo de 2022. — Luis Gimeno

La mayoría de los participantes que se han acercado para ejercer su derecho al voto —de manera simbólica y no oficial— han señalado su preocupación ante la falta de un referéndum legal para conocer la opinión pública de la mayoría ciudadana. "Si vivimos en un país libre lo más normal es que nos preguntaran si queremos monarquía o república", ha respondido José Carmona, de 77 años que ha votado a favor de la República. "Es lógico que nos preguntaran, pero como no nos dejan me parece muy mal", continúa el votante.

Virginia, de 60 años, que ha votado por la Monarquía, considera que "hay que votar, al igual que se votó en su día una dictadura o una democracia". "También tienen razón las nuevas generaciones, que se haga, hay que hacerlo".

La alcaldesa Ada Colau votando en la encuesta no oficial, a 14 de mayo de 2022, en Barcelona. — Javier Fernández / Plataforma Consulta Popular Monarquía República

Algunos jóvenes que se han acercado a votar en la consulta no vinculante se han sumado a esta cuestión ante la falta de una encuesta oficial. "Es escandaloso que no podamos votar, que llamemos democracia a algo que no es", explica la joven de 21 años Oma Montero. "Me gustaría votar en un referéndum legal, estaría muy bien y no se por qué a estas alturas no se ha hecho", detalla Alberto Alonso García, de 27 años.

Varios líderes políticos también han participado en la consulta popular no vinculante. Figuras como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el concejal del Ayuntamiento de la misma ciudad, Gerardo Pisarello, han dejado su voto. También lo han hecho la portavoz de Podemos, Isabel Serra; la secretaria general del partido, Ione Belarra; y el que fue candidato a las presidenciales a la Junta de Castilla y León, Pablo Fernández.

Una cuestión histórica

Para el organizador de la encuesta estatal no oficial en el barrio de La Latina, José Emilio Pérez, esta cuestión "hay que ponerla en la agenda pública de nuevo" porque "la ciudadanía quiere verdaderamente tener el derecho de opinar sobre el modelo de Estado; es una cuestión histórica".

"Se trata de una institución que se está viendo que es anacrónica y cada vez más deslegitimada, como lo es la monarquía, que tiene una caída de crédito por la suma de casos de corrupción", añade. "Da mucho miedo que se organice un referéndum para que se realice esta decisión", confiesa otra de las votantes, Alba Agraz.

Por ello, Pérez señala que "hay una tradición de no plantear a la ciudadanía cuál es su postura" porque "cada vez son más los ciudadanos que no tuvieron la oportunidad de votar, lo que hace importante que la gente tenga este derecho".

Las "mentiras" del PP y Vox

La pasada semana, las formaciones de Vox y Partido Popular (PP) emitieron un comunicado en el municipio de San Sebastián de los Reyes (Madrid) calificando la encuesta popular no vinculante como un "referéndum ilegal". En el documento del PP local indican que "en esta convocatoria no existen garantías, además, sobre el correcto tratamiento de los datos de los vecinos que participen".

Unas palabras que el portavoz de la encuesta en el municipio madrileño, Rafael Herguezabal, ha sostenido que "decían que esto era un referéndum ilegal y esto no es nada más que una consulta no vinculante". A lo que ha añadido que "decían que no cuidábamos la protección de datos, y es mentira: no pedíamos ningún dato, solo las edades y el distrito postal, nada más".