'El Periódico' retira un artículo de Lucía Etxebarria por plagio a otro autor

El medio de comunicación El Periódico de Catalunya ha retirado de su edición digital un artículo de la escritora Lucía Etxebarria por incluir fragmentos literales sin la cita correspondiente del psicólogo Nahum Montagud Rubio, publicado originalmente en el blog Psicología y Mente.

El texto publicado el pasado sábado bajo el título La familia narcisista, contenía "numerosos pasajes" del texto original del psicólogo de la Universitat de Barcelona Familias narcisistas: 21 características y cómo reconocerlas, según ha recogido el propio medio en el artículo donde anunciaba su retirada.

El artículo de Etxebarria hablaba de un caso concreto entremezclado con párrafos completos del texto de Montagud, en algunos casos de forma literal y en otros, con algunas expresiones que no cambiaban la textualidad ni la estructura original. En ninguno de estos casos se incluyó una cita al texto de origen.

El medio ha cifrado en 21 puntos en los que la escritora incurría en un plagio del texto original, "modificando únicamente la expresión codependiente por dependiente".

El artículo ha sido retirado de la página web del medio de comunicación, aunque no se ha referido a la posibilidad o no de seguir colaborando con Etxebarria. La escritora, por su parte, no se ha pronunciado sobre la polémica.