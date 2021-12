Pfizer dice que serán necesarias al menos tres dosis para neutralizar ómicron ya que con dos la protección es menor

La compañía farmacéutica Pfizer-BioNTech ha anunciado este miércoles mediante una nota de prensa que tres dosis de su vacuna generan un efecto neutralizante contra ómicron. Dos dosis, según los fabricantes de las vacunas, no son suficientes ya que los anticuerpos contra la nueva variante son "significativamente más bajos" de los que se han conseguido hasta ahora.

La compañía dice que estas conclusiones son extraídas de un estudio preliminar, sin concretar más datos sobre él, pero todo apunta a que se refiere al realizado por especialistas del Instituto de Investigación de Salud de África (Africa Health Research Institute, AHRI), publicado este martes por la noche para ser sometido a revisión de pares por la comunidad científica. El estudio se ha basado en el análisis de los efectos de ómicron sobre muestras de sangre de 12 personas previamente vacunadas en Sudáfrica con la solución anticovid de Pfizer-BioNTech, según recoge Efe.

Este estudio, no obstante, no incluye información relativa a muestras con terceras dosis porque por el momento no se están aplicando en Sudáfrica, que tiene solo a alrededor del 25 % de su población vacunada. Las terceras dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna se están inoculando principalmente en los países de rentas altas como EEUU o los que forman la Unión Europea.

"La investigación de laboratorio de Sudáfrica sugiere marcadamente que la variante ómicron del SARS-COV-2 escapa a la inmunidad de anticuerpos inducida por la vacuna Pfizer-BioNTech (Comirnaty), pero que las personas que estuvieron tanto vacunadas como previamente infectadas retienen considerable inmunidad", señaló AHRI (que tiene su sede en la ciudad de Durban) en la presentación del informe.



Pfizer trabaja para tener una vacuna específica contra el nuevo linaje, que podría estar en marzo de 2022

El director ejecutivo del instituto, Willem Hanekom, puntualizó que las "implicaciones clínicas" de estos datos preliminares aún están por definir y precisó que, aunque la conclusión más probable es que las fórmulas existentes ofrezcan menor protección ante ómicron, "los vacunólogos concuerdan en que las actuales vacunas aún protegen contra la enfermedad grave y la muerte".

Pese a la precaución con la que se analizan los datos, Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer, sí afirmó que "aunque dos dosis de la vacuna pueden ofrecer protección contra la enfermedad grave causada por la cepa ómicron, está claro a partir de estos datos preliminares que la protección mejora con una tercera dosis de nuestra vacuna".

Pfizer también ha confirmado oficialmente está trabajando para tener una vacuna específica contra este nuevo linaje del virus, que podría estar disponible en marzo de 2022.