¿Practicamos más sexo en verano?

El calor se puede convertir en un aliado o en un enemigo del deseo sexual. Sin embargo, el especialista de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología, Iván Rotella, asegura a Público que en verano las vacaciones son el principal estímulo externo para aumentar las ganas de sexo, ya que, según el experto, el estrés es uno de sus primeros inhibidores.

El especialista admite que el periodo vacacional hace que nos relajemos y nos apetezca todo aquello que nos puede dar placer. Además, Rotella opina que durante esta época del año aumenta la posibilidad de ir a otros lugares donde poder tener relaciones y salir de las rutinas habituales.

Otro de los factores que señala el sexólogo es la importancia de mantener el deseo sexual. "Hay que cultivar el autoerotismo, los detalles en pareja, darle una sorpresa de vez en cuando, decirle alguna picardía…", comenta.

Rotella sugiere mantener el estado de seducción el mayor tiempo posible. "No hace falta que sea diariamente, pero sí periódicamente porque si no, cuanto menos lo usemos, menos nos va a apetecer tener relaciones sexuales", concluye.

"Los alimentos afrodisíacos no existen"

El mito de los alimentos afrodisiacos

Según el experto, los alimentos afrodisíacos no existen. "Si tú estás sola en tu casa y te comes una docena de ostras, no te vas a excitar eróticamente. En cambio, si la persona que a ti te excita llega a casa con un par de bocadillos de jamón y te pone una velita y te guiña el ojo, eso a ti te va a excitar, y no porque los bocadillos de jamón sean afrodisíacos", opina.

No obstante, Rotella afirma que la calidad y la variedad de los alimentos influye en el apetito sexual. "En verano no debemos hacer comidas muy pesadas. Hay que cenar más ensaladas, verduras y fruta. Esto hace que tu nivel de salud general mejore y también el funcionamiento de tu cuerpo", explica.

Agosto, el mes en el que se practica más sexo

Una encuesta realizada por Boston Medical Group revela, en este sentido, que uno de cada dos encuestados asegura mantener relaciones al menos tres veces a la semana durante la época veraniega, y dos de cada diez afirma que practica sexo todos los días.

Además, la encuesta también señala que agosto es el más activo sexualmente (43%), seguido de julio (25%) y junio (18%). El momento preferido del día para practicar sexo está más igualado, según informa el grupo. El 38% de los encuestados tienen sexo por la noche y el 34% por la mañana.