Precarios e invisibles: así se ven los jóvenes LGTBIQ+ en España

El Día Mundial de la Juventud no es igual para todos. Para el colectivo LGTBIQ+ , por ejemplo, su situación se define principalmente con las palabras ‘precariedad' e 'invisibilidad’. Aún perdura, por tanto, el estigma de la incomprensión hacia la orientación sexual o la identidad de género diversa.

Así se desprende de un análisis del Grupo Joven de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), que busca exponer estas situaciones para conquistar espacios de visibilidad y normalización.

Pero, además de precariedad e invisibilidad, que son las palabras más usadas por los jóvenes de este colectivo para definirse, la FELGTBI+ también ha recogido otros términos como incomprensión, discriminación y soledad, además de refugio, apoyo, comunidad, información o autocuidado.

Este colectivo hace un llamamiento al resto de jóvenes LGTBIQ+ para que se sumen al objetivo de visibilizarse y conquistar espacios "para vencer a la adultocracia".

El Grupo Joven de FELGTBI+, está formado por activistas de toda España y alberga personas de todas las orientaciones sexuales, identidades de género y demás disidencias, pero, a pesar de ser transversales al resto de grupos identitarios, en muchas ocasiones no encuentran su espacio de representación en la esfera pública, política y activista.

Una campaña para reclamar espacios

Ante esta situación, según ha explicado la entidad, surge la necesidad de lanzar la campaña #MiJuventudLGTBI, que tiene como objetivo reclamar espacios para las personas jóvenes del colectivo y para luchar contra la invisibilidad que supedita la acción de este colectivo a la voluntad de los adultos.

"La situación de las personas jóvenes en este país es preocupante y lo es, aún más, la de las personas jóvenes y disidentes. Estamos cansades de que se tomen decisiones por nosotres, que nuestras voces no sean decisivas para las políticas y acciones que nos afectan directamente", ha explicado Blue Rodríguez, co-coordinadore del Grupo Joven de FELGTBI+.

En este sentido, también ha señalado que no quieren "seguir sintiendo el deber de agradecer" que haya alguien les dé "permiso para trabajar, para besar a nuestra pareja o para cambiarnos de nombre". "Es momento de que seamos nosotres quienes describamos nuestra realidad y decidamos qué queremos cambiar y cómo lo queremos hacer", ha declarado.

Por su parte, Oliver Marcos, co-coordinador del Grupo Joven de FELGTBI+, ha señalado que "ser joven LGTBI+ no debería de ser tan difícil como lo es para mucha gente hoy en día" y ha destacado el caso de aquellos que viven en entornos rurales o en poblaciones pequeñas, quienes tienen familias que no los dejan expresarse libremente, que piensan en la apariencia que deben de llevar a una entrevista de trabajo o no pueden irse de casa de sus padres por tener trabajos precarios e ingresos insuficientes.