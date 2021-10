La presidenta de La Rioja, pillada a 156 km/h de camino al Congreso del PSOE

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha sido descubierta, a través de una fotografía que ha compartido en sus redes sociales, de que iba de acompañante en un coche que circulaba a 156 kilómetros por hora cuando se dirigía al Congreso Nacional del PSOE, que este año se celebra en Valencià.

La política socialista, que ya ha pedido disculpas y ha eliminado la publicación, había compartido la imagen, acompañada de la frase 'esto empieza bien', a primera hora de la mañana, con intención de mostrar el amanecer.

Asimismo, según fuentes del Gobierno riojano, la presidenta "no conducía ni era un coche oficial"; iba de acompañante en el coche particular de un compañero.

"Ella no se ha saltado el límite de velocidad", añaden y "no ha infringido la ley pero es verdad que ha sido un error colgar esa foto y no haberse dado cuenta de la velocidad a la que iba". Además, han comentado que, cuando Andreu se ha percatado, el conductor ha bajado la velocidad.

Momento del Storie de la presidenta donde se ve la velocidad a la que iba. — Imagen de Twitter / Europa Press

La política riojana, señalan las fuentes, "pide perdón de forma honesta y transparente por la foto que había colgada, y en cuanto se ha dado cuenta del error la ha quitado", un error que ha calificado como "grave". Y no sólo se disculpa por la publicación, sino "porque iba en un coche cuyo conductor se ha saltado el límite de velocidad y no se ha dado cuenta".

Además, ha señalado que "no se puede relajarse" al volante ya que "cualquier despiste o fallo" puede llevar a una "velocidad alta, que es muy peligrosa".

La reacción del PP

Varios miembros del Partido Popular han criticado la publicación de Andreu, a través de sus redes sociales. Es el caso de Javier Merino, diputado nacional del partido y portavoz de Deportes del Grupo Popular, que ha comentado que "la presidenta de La Rioja va muy rápido por la carretera al Congreso del PSOE en Valencia. Confiamos en que pague igual de rápido la multa por sobrepasar los límites de velocidad permitidos".

Además, en declaraciones a los medios ha aprovechado para declarar que "va muy rápido por la carretera, pero La Rioja cada día va más lenta con Pedro Sánchez y con ella".

El vicesecretario de Organización de la Rioja del PP y parlamentario regional, Carlos Cuevas se ha mostrado más crítico con Andreu y no sólo ha criticado que la socialista eliminara el tweet, sino que además se ha preguntado si era suficiente con pedir perdón, "Sirve para cualquier ciudadano cuando te pilla la Guardia Civil en una infracción de tráfico? Te quitan la multa si pides perdón?", ha tuiteado.