El propietario de Desokupa formará a miles de policías tras alcanzar un acuerdo con un sindicato de agentes

Daniel Esteve, propietario de Desokupa, la empresa de desalojos extrajudiciales en España que opera en los límites de la legalidad y conocido por sus vídeos en redes sociales con fuertes críticas a los partidos de izquierda, comenzará en septiembre a entrenar a "miles" de agentes de la Policía Nacional. Esto será posible tras firmar un acuerdo de colaboración con Mónica Gracia, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el segundo sindicato más votado en las elecciones sindicales de junio de 2023. Ambas partes han anunciado el acuerdo en un vídeo difundido en redes sociales.

Este pacto ha generado malestar en otros sindicatos policiales, como la Unión Federal de Policía, que ha advertido en X (antes Twitter) que esta colaboración podría perjudicar la imagen de la policía, así como en el Ministerio del Interior debido al controvertido perfil de Esteve. Fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska han aclarado que los cursos impartidos por el dueño de Desokupa no son "homologables ni baremables [para la promoción interna] y no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía", desmintiendo así lo afirmado por el SUP.

La secretaria general del sindicato, en el vídeo que ha anunciado el acuerdo, lo ha calificado de hecho "histórico", motivado por una supuesta "violencia desmedida" y la pérdida de autoridad de los agentes, lo que, según ella, aumenta el riesgo al que se enfrentan los policías. Por su parte, Esteve, quien recientemente colocó una enorme lona en el centro de Madrid con un mensaje dirigido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Tú a Marruecos. Desokupa ¡a La Moncloa!", defiende este proyecto "brutal" y señala que esta formación es necesaria porque "la inseguridad es un problema en las calles".

Clases para más de 20.000 personas

El convenio establece que Esteve, a través de su empresa Desokupa Manda SL y su marca comercial Club Desokupa, impartirá a partir de septiembre clases online y presenciales a los afiliados del sindicato SUP −que suman algo más de 20.000, según la organización− y sus familiares directos, a un precio aún por determinar. Según ambas partes, las clases online costarán entre 15 y 20 euros y las clases presenciales, que durarán ocho horas, costarán 50 euros.

Sin embargo, el dirigente del SUP reconoce que el acuerdo es "arriesgado" y que existieron "dudas" sobre la imagen de Esteve. El propietario de Desokupa rechaza las etiquetas de neonazi o ultraderechista que le atribuyen. Los cursos de formación para policías los impartirá a través de otra mercantil, Desokupa Manda, una sociedad unipersonal creada en 2021 y sin empleados que tiene como objeto social "la realización de todas aquellas actividades y servicios relacionadas con el ejercicio de los derechos de propiedad y de posesión, de cualesquiera fincas de naturaleza rústica o urbana".