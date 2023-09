RAGA España lanza los premios AUDAZ para distinguir las mejores prácticas de las Comunidades Autónomas en transparencia

El capítulo español de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional (RAGA) lanza la primera edición de las distinciones AUDAZ para reconocer los mejores proyectos y prácticas en materia de transparencia puestas en marcha por las Comunidades Autónomas. RAGA Internacional es una red de académicos e instituciones que promueven los valores y acciones relativas al gobierno/estado abierto en toda Iberoamérica.

Esta red se fundó en 2015 en Argentina para favorecer la generación de espacios de colaboración a nivel local, regional y global en el sector académico para impulsar iniciativas y enfoques en materia de Gobierno Abierto. Desde entonces se ha ido expandiendo y actualmente cuenta con 13 capítulos nacionales repartidos por toda Iberoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú.

Las distinciones AUDAZ

Las distinciones AUDAZ, que han sido puestas en marcha por la sección española de RAGA, tienen como objetivo principal dar a conocer y distinguir las mejores prácticas o iniciativas en materia de transparencia dentro del ámbito autonómico y reconocer los avances más significativos relacionados con la calidad de la información publicada. El proyecto no busca establecer un posicionamiento de las administraciones participantes entre sí, tal como sucede con los clásicos índices o rankings existentes, sino reconocer el compromiso social de los mejores proyectos de transparencia en España.

La idea es que a lo largo del mes de octubre sean las Comunidades Autónomas las que presenten voluntariamente sus candidaturas a las categorías que se han establecido para estos reconocimientos: mejor buena práctica en transparencia o avance más significativo en publicidad activa. De hecho, se pueden presentar en ambos apartados.

No obstante, si no hubiera candidaturas voluntarias por parte de las comunidades, esto no será un impedimento para que RAGA España realice una revisión y valoración de las iniciativas llevadas a cabo a lo largo del año por parte de todas las Comunidades Autónomas y reconozca a las mejores en cada una de las categorías.

De las candidaturas presentadas y del análisis llevado a cabo por RAGA España, se destacarán los tres mejores proyectos o iniciativas por categoría y se reconocerá con la distinción a la comunidad autónoma situada en primer lugar en cada una de ellas. La valoración se realizará siguiendo criterios de innovación, impacto social de la iniciativa, colaboración con otros actores y contribución al fomento de la transparencia.

La decisión de la concesión de las distinciones será pública y su entrega se efectuará en un acto público. Su concesión conllevará la posibilidad de que la Comunidad reconocida pueda mencionarlo expresamente en cualquier documento o comunicación que efectúe (papelería oficial, en banners de la web o en espacios publicitarios oficiales, en pies de firma de los correos corporativos o en las presentaciones oficiales que se hagan, etc.).

Los responsables de este proyecto serán Joaquín Meseguer Yebra, secretario ejecutivo de RAGA España, ex Subdirector General de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid y ex Director General de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León, y Daniel Amoedo Barreiro, Director de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y ex director de Proyectos del capítulo español de Transparencia Internacional, serán los responsables de este proyecto.

RAGA España y la Universidad de Valladolid

En 2023, la Universidad de Valladolid será socio colaborador de RAGA España como institución académica comprometida con el despliegue de iniciativas en este terreno, tal como lo demuestra la creación de una Cátedra de Transparencia y Gobierno Abierto.

La sección española forma parte de la red asentada en Argentina que está adscrita al Centro de Estudios de Estado y Sociedad de ese país. Se trata de la red de investigadores en habla hispana más importante del mundo en cuanto a Gobierno Abierto y desde diciembre de 2020 cuenta con un convenio de colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), órgano territorial de la ONU.