Uno de cada cuatro diputados tiene acciones en empresas y 12 ocultan en cuáles

Santander, Telefónica, BBVA, CaixaBank y Atresmedia son las empresas en las que más diputados tienen acciones. Al menos 96 de los diputados electos el pasado 23J poseen acciones. Son los que lo han hecho constar en sus declaraciones de bienes y rentas, presentadas en el actual comienzo del curso parlamentario y analizadas por Público. De ellos, 12 han rehusado detallar el nombre de las empresas de las que tienen participaciones.

Pedro Sánchez, Félix Bolaños, Juan Bravo y Agustín Santos son algunos de los que no detallan en qué empresas tienen las acciones

Entre estos últimos, destaca el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. En ambos casos, esta falta de información coincide con la opacidad del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se negó a cumplir con el mandato del Consejo de Transparencia. El Consejo había instado a Hacienda a hacer públicos los nombres de las empresas en las que los miembros del Gobierno poseían acciones, tras una reclamación de Público.

Eso sí, el marzo pasado el ministerio llegó a aclarar ante la reclamación de un ciudadano que Pedro Sánchez solo tenía acciones en Red Eléctrica. El presidente no lo ha especificado ante el Congreso y, por lo tanto, no se puede saber si sigue teniendo esas acciones o cuenta con otras distintas. Ha declarado 5.104 euros en "acciones cotizadas en bolsa".

Otros dos diputados socialistas —Juan Carlos Ruiz Boix y Adriana Maldonado—, tres de Vox —Pedro Fernández, Lourdes Méndez y Pablo Sáez— y otros tres del PP —Juan Bravo, María Mercedes y Pedro Muñoz— tampoco han dejado constancia de las empresas de las que poseen títulos. El exembajador Agustín Santos Maraver, segundo de Sumar, y Mikel Legarda, del PNV, cierran este listado.

El nombre de las empresas en las que poseen acciones no es el único detalle que sus señorías omiten en lo relativo a estos bienes. Algunos de los parlamentarios no detallan el número de títulos que poseen en cada empresa y otros no indican el valor de estos. En muchos de los casos sobre las acciones que cotizan en bolsa, los diputados no cumplen con el requisito de explicitar la fecha en la calcularon el valor de dichas acciones. También tienden a mezclar conceptos dispares como fondos de inversión, acciones o letras del tesoro.



La absoluta falta de fiscalización de la información que los políticos indican en sus declaraciones pone encima de la mesa la posibilidad de que sean más de 96 los diputados que poseen acciones de empresas. Todo ello, sumado a que cada diputado rellena la declaración a su manera, dificulta comparar la actividad bursátil y la riqueza de los distintos parlamentarios.



Cada diputado realiza la declaración según sus propios criterios y el Congreso no realiza ninguna fiscalización

Aún así, según el análisis de Público basándose solo en los datos aportados por los propios diputados, Andrés Alberto Rodrígez Almeida, de Vox, sería el diputado que declara mayor capital accionarial del Congreso: 3.125.572,44 euros. El grueso de esta cuantía —3.122.070 euros— pertenece a la empresa Inventia Factory SL.



Junts y PP, los partidos de los accionistas

Entre los grupos parlamentarios el que cuenta con un mayor porcentaje de diputados que declaran poseer acciones es el de Junts. Cuentan con participación en empresas tres de sus siete diputados: el 42,86%. Le sigue el grupo del Partido Popular. 46 de sus diputados —el 33,58%— aseguran tener participaciones en empresas.

El siguiente es el grupo mixto, con un 33,33% de accionistas, aunque solo uno de sus tres diputados —Néstor Rego, el diputado del BNG— tiene participaciones. En su caso, en un medio y una editorial gallegos. Los otros dos parlamentarios del mixto —Cristina Valido de Coalición Canaria y Alberto Catalán de Unión del Pueblo Navarro— no declaran ninguna acción.

Vox tiene un 30% de diputados con acciones y el PSOE, un 25%; en Sumar el dato desciende a 13%

Tras ellos se sitúa Vox, con un 30,30% de diputados con acciones, y Junts, con un 28,57%. En el PSOE hay 30 diputados que declaran tener participaciones en distintas empresas y sociedades: el 24,79% del grupo parlamentario.

Los datos más bajos son los de Sumar —solo tienen acciones cuatro de sus parlamentarios, el 12,90%— y EH Bildu —ninguno de sus seis parlamentarios declara títulos en empresas—. El que tiene una mayor inversión de los cuatro de Sumar es Agustín Santos Maraver. El exembajador y número dos de Yolanda Díaz declara 102.631 euros en "acciones cotizables en bolsa", aunque no aclara en qué empresas las tiene.

Santander y Telefónica, las empresas favoritas

De los 96 diputados que declaran acciones hay 84 que sí detallan en qué empresas las tienen. Sus empresas favoritas para invertir son Santander, Telefónica, BBVA, CaixaBank, Atresmedia, Cajamar y Endesa. La primera es Banco Santander. 17 diputados declaran tener acciones del banco presidido por Ana Patricia Botín.



La diputada que declara más dinero en acciones del Santander es María Luisa del Moral, del PP, que tiene 40.732 euros en participaciones del banco. La mayoría tienen participaciones mucho más discretas. La más baja es la de Fernando de Rosa, también del PP, que declara dos acciones del banco por valor de 8,7 euros. Aunque algunos diputados ni siquiera aclaran a cuánto asciende su inversión en las acciones de una determinada empresa.

Pasa con el propio Santander. Por ejemplo, Félix de las Cuevas, también del PP, tiene 43.573 acciones del banco, pero no declara su valor. El diputado asegura tener más de 300.000 euros en acciones de grandes empresas y cita cuáles son, pero no aclara cuánto dinero tiene invertido en concreto en cada una. Con esa cantidad de acciones se situaría por delante de su compañera de bancada María Luisa del Moral. Hay varios diputados que detallan de esta forma incompleta la información sobre sus acciones.

Otro caso es el de Carlos Rojas. Declara 291.127 euros en acciones de "Banco Sabadell, Santander, Ferrovial, IAG, Telefónica, BBVA, ROVI, Tesla, Amazon, Prosegur, Enagás y Mapfre", pero no indica cuánto dinero pertenece a participaciones de cada empresa. De hecho, tampoco detalla el número de acciones que tiene de cada una. Rojas, además, declara 54.913 en "Santander acciones española y EEUU fondo" mezclando aparentemente un dinero que tendría en acciones de Santander y otro que tendría en un fondo. Entre un concepto y el otro es muy probable que también tenga más dinero en acciones del Santander que Del Moral.