Este viernes, la organización Amnistía Internacional ha entregado simbólicamente a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), una camiseta en la que figura el nombre de Loujain. En el dorso, el número 600 recuerda la cantidad de días que esta activista por los derechos humanos y de las mujeres lleva detenida por el régimen saudí. La organización realiza esta acción a sólo cinco días de que comience a disputarse la Supercopa de España en aquel país árabe, uno de los mayores violadores de los derechos humanos.

Loujain al-Hathloul fue detenida en abril de 2018 por defender los derechos de las mujeres a conducir. No es la única, tal como recuerda Amnistía en una nota, sino que son varias las activistas en las cárceles saudíes por exigir sus derechos y el fin del sistema de tutela, según el cual no pueden tomar decisiones por su cuenta, sino que un familiar varón es quien decide por ellas.

A pesar de que Arbia Saudí legisló en junio de 2018 el derecho de las mujeres a conducir, este hecho no implicó la liberación de la activista, que durante los interrogatorios fue víctima de abusos sexuales, tortura y otras formas de manos tratos. Loujain fue acusada de traición y de querer desestabilizar a Arabia Saudí y de realizar una "actividad coordinada para socavar la seguridad, la estabilidad y la paz social del reino" y de haber contactado con diplomáticos y periodistas extranjeros.

Durante los próximos días en los que se disputará la Supercopa de España en el Estadio Rey Abdullah de Yeda (los que van entre el miércoles 8 en que Valencia y Real Madrid den la patada de inicio, hasta el 12 de enero en que se juegue la final entre los los dos equipos ganadores), las mujeres podrán entrar libremente al estadio. Así lo ha acordado la RFEF con las autoridades Saudíes a lo largo de los últimos meses, un hecho que ha impulsado a Rubiales a hablar de "la Supercopa de la Igualdad".

A pesar de que Arabia Saudi concedió el acceso a las mujeres a los estadios de Fútbol, éstas sólo pueden ir si son acompañados por un varón y siempre que permanezcan en un lugar apartado del estadio. Debido a esta sistemática violación de derechos humanos y en especial de las mujeres en el país, diversas organizaciones, activistas e instituciones han criticado la decisión de Rubiales de llevar la competición a dicho país.

También algunas futbolistas y atletas se han mostrado contrarios que se disputara en un país con graves violaciones de derechos. Recuerdan que el "lavado de cara" que supondrá la celebración del torneo y afirman que celebrar este tipo de competiciones supone blanquear al régimen.

Tal como ha denunciado Amnistía Internacional cuando se confirmó que la sede de la Supercopa sería Arabia Saudí, ni Rubuiales, ni ningún miembro de la RFEF accedió a reunirse con miembros de esta organización en ningún momento de proceso de negociación con Arabia Saudí. "Les mandamos una carta en octubre pidiéndoles una reunión para poder hablar de las condiciones que exigirían al país anfitrión, pero nunca nos respondieron y la reunión no se realizó", afirmó Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional experto en Arabia Saudí.

La organización de derechos humanos afirma que le lleva la camiseta ante la falta de respuesta de la Federación a las interpelaciones que le realizó a través de redes sociales sobre cómo garantizará que sea la "Supercopa de la Igualdad", tal como la definió Rubiales.

"Como no me contestaste he decidido venir a verte para entregarte esta camiseta. Es una camiseta con la que pedimos la libertad de Loujain, una mujer activista de Arabia Saudí que está en la cárcel sólo por defender los derechos de las mujeres en el país", afirma la representante de la organización a las puertas de la RFEF este viernes. "Te la traigo porque ahora que todos los ojos van a estar puestos en la Supercopa de España, queremos pedirte que nos ayudes a difundir su historia y a que el caso se conozca y que Loujain pueda salir de la cárcel lo antes posible", concluye la acción.