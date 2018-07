Ryanair se enfrenta este miércoles al primero de los dos paros de 24 horas convocados para los días 25 y 26 de julio por los sindicatos USO y Sicpla, que representan a los tripulantes de cabina (TCP) de la aerolínea y reclaman que se aplique la legislación española y no la irlandesa a la plantilla española.



La compañía anunció que se iban a cancelar hasta 200 vuelos diarios que operan hacia o desde España, sin embargo desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas los pasajeros denuncian que les han cancelado el vuelo sin avisar.

"El avión que va ahora de Madrid a Pisa todavía estaba aparcado en el aeropuerto de Pisa", explica Monique Duthiers, presidenta del sindicato SITCPLA, que aclara que se han cancelado vuelos a Pisa y Bérgamo que no estaban en la lista “porque en Italia, que contaban que no hubiera seguimiento de la huelga, no han nombrado servicios mínimos y hay bases en las que no ha despegado un solo avión”.

Esta movilización forma parte de un frente común con los sindicatos de Bruselas y Portugal, países en los que ya se ha confirmado definitivamente que los paros se producirán sin servicios mínimos. En total, hay convocados cerca de 3.000 TCP de los tres países a la huelga.

Habilitado un teléfono para los afectados

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) ha habilitado este miércoles un número de teléfono a disposición de los usuarios afectados por esta huelga. Según han explicado en un comunicado, los pasajeros afectados por las cancelaciones de la compañía aérea podrán llamar al número 663.626.683 "para obtener información sobre sus derechos y cómo actuar ante cualquier problema".

El presidente de la asociación, Alfonso Rodríguez, ha animado a los usuarios a reclamar y ha remarcado que "todos los afectados por esta huelga tienen derecho a la devolución del importe abonado o un transporte alternativo", así como a "una compensación en función de la distancia a recorrer".

14 rutas canceladas en Girona

La huelga ha obligado a cancelar 14 vuelos (siete de salida y siete de llegada) en el aeropuerto de Girona-Costa Brava, lo que afectará a más de 2.000 pasajeros entre este miércoles y jueves en las instalaciones de Vilobí d'Onyar.

De los 14 vuelos anulados para estos dos días, 12 estaban previstos, pero no el de ida y vuelta a Pisa. Ryanair ha cancelado esta ruta una hora antes de embarcar, dejando en tierra los pasajeros que contaban con volar. Es la única incidencia que se ha registrado en el aeropuerto gerundense, que pese a la huelga vive una jornada de relativa tranquilidad.

En Bélgica hay 13.000 pasajeros afectados

El seguimiento de la huelga en Bélgica ha sido del 80% de su personal en el Aeropuerto Nacional de Bruselas y del 60% en el Aeropuerto de Charleroi (sur), afectando este jueves a alrededor de 13.000 pasajeros.

Dieciocho (siete llegadas y once salidas) de los veinte vuelos de Ryanair previstos en el Aeropuerto Nacional de Bruselas han sido cancelados, lo que ha afectado a 3.500 pasajeros, según informó el propio aeropuerto a través de un comunicado. De esta forma, todos los vuelos con destino a España -a Madrid, Valencia y Barcelona- han sido cancelados, y tan solo operarán los de las rutas hacia Lisboa y Dublín.

Cancelados más de la mitad de los vuelos en Portugal

La huelga obligó a suspender todos sus vuelos domésticos y 18 de los 29 internacionales y contó con el 90% de adhesión entre los tripulantes de cabina, según las mismas fuentes.

En relación a la situación de los pasajeros, no se han registrado problemas porque "las cancelaciones han sido avisadas con tiempo", apuntó Bruno Fialho, del Sindicato Nacional de Personal de Vuelos de Aviación Civil (SNPAC).

Reivindican que se les aplique la legislación española

Los sindicatos critican que, a pesar de la convocatoria de huelga, todos los trabajadores que no son afectados por los servicios mínimos -que los sindicatos han adelantado que respetarán- han sido llamados para presentarse en sus respectivas bases -Ryanair cuenta con 13 en España- como refuerzo por si falta algún tripulante, lo que se conoce como "imaginaria", una práctica que, explican, está investigando la Inspección de Trabajo.

La principal reivindicación de los trabajadores es que se les aplique la legislación española y no la irlandesa. Y es que debido a esto, los tripulantes de cabina subcontratados por la compañía (el 75% del total de la plantilla) antes de 2012, cotizan en Irlanda y no tienen derecho a Seguridad Social española, por lo que se consideran a todos los efectos como "expatriados" irlandeses, a pesar de residir en España.

Más de 300 posibles despidos en Irlanda

La aerolínea anunció este miércoles sus planes para reducir en un 20 %, de 30 a 24 aviones, su flota en Irlanda a partir de octubre, con la posible supresión de más de 300 puestos de trabajo.

En un comunicado a la Bolsa de Londres, explicó que la reducción se debe a que trasladará varios aviones a Polonia, donde experimenta crecimiento, y al descenso de las reservas en Irlanda, que atribuyó a los efectos de las huelgas de pilotos.

Ryanair dijo que ha emitido preavisos de posible despido a más de 100 pilotos y 200 empleados de cabina ubicados en su base de Dublín, a los que ofrecerá la posibilidad de trasladarse a Polonia u otras bases.