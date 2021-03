La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este miércoles que "a día de hoy" no hay medidas adicionales a las ya pactadas con las comunidades autónomas para la Semana Santa con lo que descarta que de momento estén ya decididas nuevas restricciones como la de adelantar hasta las 20 horas el toque de queda o el cierre de la actividad no esencial. La ministra ha insistido en que no hay ninguna medida acordada en estos momentos después de las informaciones que apuntan a que el Ministerio plantea un aumento de las restricciones de cara a los próximos días festivos.

Aunque esto es solamente por el momento. Este miércoles se celebra un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad después de que, según varios medios, la titular de Sanidad haya sondeado a varios consejeros autonómicos durante los últimos días sobre las nuevas medidas a aplicar para frenar el avance de los contagios y la inminente entrada de España en una nueva ola de la pandemia tras los días festivos. Según varios medios, la posibilidad que estaría ahora sobre la mesa es la de adelantar el horario del cierre de la actividad no esencial a las 20 horas.

Fuentes de la Xunta de Galicia han apuntado que Sanidad les contactó este martes por la noche para sondearles sobre un posible adelanto del cierre de la actividad económica para intentar evitar una cuarta ola de la pandemia. Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha anunciado el apoyo del Ejecutivo autonómico a esa hipotética medida, en el caso de que finalmente sea propuesta por Sanidad.

Seis comunidades en contra

Por contra, la consellera de Salud catalana, Alba Vergés, ha descartado avanzar el toque de queda y ha asegurado que prevén mantener las restricciones vigentes durante la Semana Santa. "Tenemos el toque de queda a las 22 horas y es una medida que ha funcionado para reducir la actividad social y lúdica que es más evitable; y no pensamos levantarlo", ha zanjado en una entrevista en Catalunya Radio.

El consejero de Salud de Murcia, Juan José Pedreño, se ha mostrado este miércoles partidario de mantener durante la próxima Semana Santa el horario establecido para el toque de queda y no adelantarlo a las 20.00 horas, como está estudiando el Ministerio de Sanidad. "Consideramos ahora mismo que las medidas que están implantadas son las adecuadas", ha dicho Pedreño en declaraciones a Onda Regional de Murcia.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que no es partidaria de adelantar el toque de queda y ha recalcado que esto podría provocar que aumentasen las cenas en las casas.

Madrid, Andalucía, Catalunya, Asturias, Murcia y Castilla La Mancha han rechazado el posible cierre de hostelería a las 20.00 horas y adelantar toque de queda

"No somos amigos de las ocurrencias cuando las cosas van funcionando bien. Todo aquello que funciona no hay que tocarlo mientras no suba preocupantemente el virus", ha dicho a continuación.

En esta misma línea se ha pronunciado su homólogo andaluz, Juanma Moreno, quien ha rechazado que se planteen estas posibilidades en un momento en el que la incidencia de la pandemia en la comunidad autónoma es "muchísimo inferior" a la que se daba en el "pico" de la tercera ola.

El presidente de la Junta ha comentado que el Gobierno andaluz no ha recibido por el momento "una propuesta concreta" del Ministerio de Sanidad en este sentido.

Además, el director general de Salud Pública del Gobierno asturiano, Rafael Cofiño ha asegurado el que "no está previsto" realizar cambios o modificaciones en las medidas actuales en relación a las restricciones de movilidad nocturna, que en Asturias está fijada a las 22.00 horas.

Por último, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cuestionado que, más que plantear ahora otras medidas restrictivas de cara a Semana Santa, hay que asegurarse de que las que ya se han tomado se cumplen.

El socialista ha asegurado que le consta que el Ministerio del Interior "va a hacer un esfuerzo extraordinario" y ha recalcado que, sean "buenas o malas" las decisiones que tome el Consejo Interterritorial de Salud, será "mucho mejor" tomarlas "entre todos" y que haya "una sola" para todo el país para que la gente "no se mareé".

El Gobierno y las comunidades autónomas vuelven a reunirse preocupados por el incipiente repunte de los contagios a las puertas de la Semana Santa, con lo que sobre la mesa se analizará la pertinencia de endurecer aún más las restricciones que se pactaron hace unas semanas, cuando se estableció el cierre perimetral de las regiones durante el puente de San José y las vacaciones de Semana Santa.