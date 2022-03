Los sectores lácteo y pesquero, plantas ganaderas o la acuicultura, entre los más afectados por el paro de transportistas

El paro de los transportistas continúa este viernes con los primeros cierres en fábricas y la amenaza de desabastecimiento. Casi 23.600 policías y guardias civiles han sido movilizados para garantizar el suministro alimentario. Mientras, el Gobierno niega que vaya a haber falta de productos en los supermercados, aunque admite que podría producirse "algún problema" de stock.

Este jueves, durante la cuarta jornada de paro indefinido, convocado por la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte y que no secundan las asociaciones mayoritarias del sector, se produjeron problemas de suministro, cortes de carreteras y la paralización de determinados sectores económicos.

El paro sigue afectando principalmente a la industria agroalimentaria y ya ha obligado a parar desde puertos pesqueros a fábricas harineras, plantas del sector ganadero o la actividad comercial de la acuicultura, según han denunciado diferentes patronales del sector.

El sector lácteo ha alertado de que se ha visto obligado a parar ante la falta de suministro del género necesario para producir. Según la interprofesional (Inlac), que reúne a los productores y a la industria, el desabastecimiento de leche y de productos lácteos ya se está notando en los supermercados. En la misma línea, desde Central Lechera Asturiana (Capsa Food) han señalado que la situación es "límite". Este jueves no pudo salir ningún camión de sus instalaciones para repartir producto a los puntos de venta, según fuentes de la compañía.

El suministro a las pescaderías españolas se mantiene aunque con dificultades ante el bloqueo de algunos puertos, según las patronales vinculadas al comercio minorista (Fedepesca y Aecoc). El miércoles, sectores como el de la acuicultura, anunciaron el cese indefinido de su actividad comercial. Otras industrias, como la del agua envasada y la de la producción de aceituna de mesa alertaron de que se verían abocadas a hacer lo mismo en las próximas horas o días.

Del lado de la producción ganadera, asociaciones interprofesionales de ganaderos, patronales de la industria de piensos y de la acuicultura también alertaron del cierre de numerosas fábricas, sobre todo en el centro y el sur de España.

Aspecto de la zona de frutas y hortalizas de Mercabarna, este jueves, cuando diferentes mayoristas del mercado barcelonés han alertado de la ausencia de algunos productos. — Quique García / EFE

Dispositivo de seguridad

Este viernes, Mercamadrid, el centro de distribución alimentaria más importante de España, ha registrado la entrada del 68% de sus vehículos abastecedores en relación con el mismo día de la semana pasada, lo que supone una mejoría respecto a otras jornadas. Sin embargo, la plataforma logística sigue sin poder reexpedir la mercancía que llega hacia otras partes del país. Como consecuencia, el aprovisionamiento se está viendo más afectado en otras provincias que en la Comunidad de Madrid.

El Gobierno defiende que hablar de desabastecimiento "son palabras mayores"

En lo que va de semana, ha llegado a Mercamadrid un 61% de la mercancía habitual. Esta reducción se agrava en algunos sectores como el de las hortalizas, que ha visto bajar a la mitad la llegada de producto. La principal patronal de cadenas de supermercados, Asedas, ha llamado a la responsabilidad del sector de transportes, especialmente de los convocantes y el cese de las acciones violentas "cuanto antes".

Desde el Gobierno se defiende que hablar de desabastecimiento "son palabras mayores". "Vamos a trabajar para que eso no sea así. Puede producirse algún problema en la cadena de distribución por estos incidentes puntuales, pero todos podemos comprobar que no se está produciendo desabastecimiento", aseguró este jueves la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una entrevista en la Cadena Ser.

El Ministerio del Interior mantiene el dispositivo de seguridad formado por 23.600 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El despliegue se centrará en escoltar convoyes de suministros, patrullar y dotar de seguridad a los centros logísticos y nudos de transporte de mercancías y prevenir y actuar contra piquetes violentos.

Relación entre Vox y el paro

La ministra Sánchez ha acusado a Vox de querer obtener beneficios de las movilizaciones de los transportistas. En su entrevista en la Cadena Ser, ha señalado que, aunque no hay pruebas directas, sí ha podido observar que algunos líderes de la formación ultraderechista han alentado a que "continúen con este tipo de movilizaciones" y se sumen a la manifestación que organizan el sábado frente a los Ayuntamientos.

La ministra Raquel Sánchez acusa a Vox de querer obtener beneficios de las movilizaciones de los transportistas

"Podemos sospechar que pretenden obtener un beneficio de estas movilizaciones o quizás también están animando a que este sector continúe de esta manera radicalizada", ha afirmado la ministra. "A Vox le chirría la defensa de los derechos y las libertades que se hace de una manera pacífica y democrática", ha añadido. Por otro lado, Sánchez ha subrayado que el Gobierno no niega la situación que atraviesan los transportistas, que están trabajando y que no les llega para pagar el precio del combustible y, por lo tanto, seguro que hay muchos que han parado "guiados por la buena fe".

Sobre un diálogo con los convocantes del paro, la ministra ha defendido que su ministerio se sienta con el Comité Nacional del Transporte por Carretera que representa "al 90% de los transportistas" y no negociará con "aquellos que utilizan la violencia y tampoco han querido dialogar". De ese modo, ha reiterado que el Comité "se renovó hace menos de un año" y que la plataforma que ha convocado el paro no consiguió "ninguna representatividad quizás por los medios e instrumentos que usan" que, a su juicio, no se pueden "validar ni legitimar".