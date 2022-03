Un policía de paisano dispara a un transportista "accidentalmente" durante un piquete en Madrid

Un transportista resultó herido de bala en la noche del lunes durante un forcejeo con un policía de paisano. El disparo se produjo cuando un piquete quiso detener el paso de un camión hacia el polígono El Barral, en San Fernando de Henares (Madrid), durante el paro indefinido convocado por una organización de transportistas ante la subida del carburante. La Policía asegura que el disparo fue "accidental".

El manifestante fue ingresado con pronóstico grave por un disparo en el abdomen, aunque este martes ya fue dado de alta, según recoge Europa Press.

El suceso tuvo lugar sobre las 23.00 horas, cuando la policía intentó despejar el camino de acceso al polígono, cortado por un piquete de unos 70 manifestantes, a un camión. Según el relato de los agentes, varios transportistas se subieron al vehículo industrial, golpearon las lunas, causaron desperfectos y amenazaron al conductor.

Fue entonces cuando un agente de paisano, que era de la Brigada Provincial de Información, forcejeó con uno de los transportistas y se produjo el disparo. El herido y el agente continuaron hablando trans el disparo, como se escucha en el vídeo.

- "¡Has venido a por mí, tío! ¡Yo que sé que eras policía!", grita el herido

- "¡Me has dado un puñetazo y has arrancado la placa y la pistola! ¡Me has quitado hasta la pistola", repone el agente.

― "¡Has venido a por mí...! ¡Lo siento mucho, yo no sabía que eras policía! Por favor, no me apuntes más con eso", dijo el herido.



La Policía dice que fue un disparo "accidental", pero no ha dado más explicaciones y ya se están investigando los hechos.

Este es el incidente más grave derivado del paro de transportistas ya que las primeras jornadas han transcurrido sin apenas incidencia y con cortes aislados de carreteras.