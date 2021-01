El paso de la borrasca Filomena ha conllevado que centros educativos de toda España hayan tenido que permanecer cerrados por las dificultades generadas por el intenso temporal de frío y nieve. La Comunidad de Madrid ha sido una de las regiones más afectadas por la borrasca y la que más ha tardado en reabrir las instalaciones educativas.

El 98,4% de los 2.550 centros educativos han reabierto este miércoles como estaba previsto, pero 43 no podrán por los desperfectos sufridos a causa de la borrasca Filomena, mientras que otros 21 abrirán de forma parcial.

Los daños ocasionados durante el temporal y la acumulación de nieve y hielo llevaron al Gobierno de Madrid a retrasar por tercera vez la vuelta a las aulas: en un principio se anunció para el miércoles 13, luego el lunes 18 y después para este miércoles, 20 de enero.

De los centros que no regresarán a las clases lectivas presenciales, un total de 26 se encuentran en Madrid capital, diez en el este de la comunidad, seis en el sur y uno en el norte, y entre los 21 que reabrirán de forma parcial hay nueve de Madrid capital, diez de la zona este y dos en el sur.

Los principales problemas notificados han sido averías en los sistemas de agua o calefacción (23), dificultades de accesibilidad (10), incidencias en cubiertas (6) y riesgo de desprendimiento de nieve de los tejados (4).

Aquellas localidades que han sufrido más los efectos de las nevadas son las que tienen mayor número de centros afectados, entre ellas Madrid, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Chinchón, Alcorcón, Parla, Aranjuez, Ciempozuelos y Pinto.

Por otro lado, solo dos de las seis universidades públicas madrileñas -la Carlos III y la de Alcalá de Henares- volvieron a la actividad presencial el pasado lunes, día 18, tras el paso de Filomena, mientras que las otras cuatro lo harán progresivamente hasta el 25 de enero, haciendo uso de su autonomía universitaria.

La Universidad Politécnica de Madrid reabre este miércoles; la Complutense y la Rey Juan Carlos, el jueves 21, mientras que la Autónoma de Madrid será la última en abrir al público, el próximo lunes, 25 de enero.

Castilla-La Mancha, a dos velocidades

La Universidad de Castilla-La Mancha abrió de nuevo sus puertas a los alumnos el pasado lunes 18 de enero. Los estudiantes pudieron acudir a los centros de forma presencial, incluso, en el campus de Toledo, una de las zonas más afectadas por la borrasca, pero se mantuvieron cerradas las instalaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por lo que sus alumnos tuvieron que desplazarse al campus de Fábrica de Armas.

La Consejería de Educación y Cultura, además, ha mantenido cerrados los colegios e institutos en la ciudad. Desde el Gobierno de la comunidad se ha pedido a los centros cambiar la modalidad de enseñanza a formato online. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, pidió al Ejecutivo de García Page más tiempo para reparar y solucionar los daños por 'Filomena', que impiden un regreso normal a las aulas. Por el momento, la presencialidad no volverá a los centros educativos hasta el próximo lunes 25 de enero.

El Gobierno de España ha decidido declarar Castilla-La Mancha como zona afectada gravemente. A esta región se suman otras siete: Asturias, Castilla y León, Andalucía, Aragón, La Rioja, Navarra y Madrid.

Castilla y León y Aragón regresan a la normalidad

Castilla y León tan solo abrió los centros de la provincia de León con total normalidad el pasado 11 de enero. Mantuvo cerrados los centros educativos de las provincias de Ávila y Soria y de algunas zonas rurales de Palencia, Segovia, Zamora, Burgos, Salamanca y Valladolid. En esas zonas, no obstante, sí que abrieron los colegios e institutos de las capitales.

El Ejecutivo de la comunidad explicó que, a pesar de las bajas temperaturas y nevadas provocadas por 'Filomena', "la situación no impedirá a la mayoría de los escolares acudir a los centros educativos, aunque la Administración Autonómica ha decidido suspender la actividad lectiva en algunas zonas y provincias". Los centros que permanecieron cerrados se reincorporaron a lo largo de la semana a la normalidad, abriendo la mayoría de ellos el pasado miércoles 13 de enero.

En Aragón decidieron suspender las clases tras el fin de semana de la borrasca hasta el miércoles 13 de enero. A partir de esa fecha la mayoría de instalaciones educativas volvieron a abrir sus puertas. No obstante, y según recoge el Diario de Zaragoza, seis colegios no pudieron reabrir en ese momento y tuvieron que impartir clases de forma telemática. Las causas fueron los desperfectos que dejó el temporal: cañerías dañadas, fallos en el sistema eléctrico y calefacciones averiadas. No obstante estos centros han podido abrir sus puestas a lo largo de estas semanas.