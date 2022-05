Tenerife paraliza de forma temporal las obras del macroproyecto turístico de Adeje

Un hallazgo de supuestos yacimientos guanches y grabados rupestres se ha interpuesto en el macroproyecto turístico de Cuna del Alma en Tenerife. El Cabildo de Tenerife, el máximo organismo insular, paralizó este martes de forma temporal las obras privadas del Puertito de Adeje. Así lo hizo saber el presidente, el socialista Pedro Martín, en la radio autonómica local. Esta zona es la única que queda sin masificar en el segundo municipio canario con mayor oferta alojativa turística. En el lugar se pretende construir un alojamiento de lujo con villas privadas que se extenderá a lo largo de 650.000 metros cuadrados, una parte sobre un barranco canario. Junto al proyecto, un Espacio Natural Protegido y una Zona de Especial Conservación.

Esta obra hotelera se levantó con la aprobación del Ayuntamiento de Adeje, del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias y con un informe medioambiental cuestionado por los ecologistas. Sin embargo, la movilización ciudadana y las críticas medioambientales fueron las que llevaron al Cabildo a asumir la investigación del proyecto. Menos de 15 días después de que el organismo tinerfeño anunciara la revisión de los informes de Cuna del Alma, la Dirección Insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico dictó la paralización de las obras por la falta de uno de los informes: el estudio patrimonial. Según un comunicado del Cabildo, este informe había llegado al Gobierno de Canarias, pero no a la entidad insular.

La corporación no cayó en cuenta de la falta de este documento hasta que una asociación independiente, la Asociación Patrimonial Tegüico, le envió una denuncia. Así pues, dentro de la investigación prometida, el pasado 24 de mayo el Cabildo inspeccionó la zona del Puertito, en el sur de Tenerife, donde se encuentran estos supuestos yacimientos. Hasta el momento no se conocen más datos sobre ellos. Tanto Tegüico como la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) han preferido no hacer públicas las localizaciones ni sus características. "De saberse podría ocurrir como en otras ocasiones y podrían llegar al lugar a intentar destruir estas zonas", explica Sixto Domingo García, presidente de Tegüico.

"Entre cinco a seis yacimientos"

"A la espera de la confirmación oficial en nuestro informe recogimos entre cinco a seis yacimientos", añade García. Además, la Universidad de La Laguna ya había localizado en 2016 tres cabañas de piedra seca, también conocidas como atalayas, en la zona del Puertito. "El Cabildo ha solicitado a la entidad dicho informe para analizarlo y poder emitir una resolución técnica al respecto para garantizar la protección de los bienes patrimoniales existentes".

En cuanto a las repercusiones medioambientales, la Asociación Ecologista Salvar la Tejita presentó una denuncia este jueves frente a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), un organismo público con personalidad jurídica propia. En esta denuncia se recogen 25 tipos de especies de fauna en la zona en la que está proyectada Cuna del Alma. De ellas, 14 son endémicas.

Por otra parte, el pasado domingo también esta asociación denunció ante la Guardia Civil la presunta realización de las obras de edificación durante el fin de semana. De acuerdo con el testimonio audiovisual de un vecino, las palas estuvieron trabajando por la mañana del sábado. Según las Ordenanzas Municipales de Edificación del Ayuntamiento de Adeje, no se pueden realizar obras los fines de semana.

Dos familias belgas son las que han invertido el capital para Cuna del Alma. La construcción es la piedra angular para conectar las costas turísticas de Adeje: La Caleta y Playa Paraíso. En la zona no solo hay dinero privado en juego, sino que también el Ayuntamiento ha acordado otorgar las vías o las canalizaciones de agua en la zona. Hasta el momento, en el Puertito de Adeje se registran 22 viviendas, además de decenas de asentamientos en las cuevas del barranco, a las que se han desplazado algunos canarios que no tienen alternativa alojativa en los municipios más caros de Tenerife. Cuna del Alma espera acoger más de 3.000 plazas. "Cuando entregamos la denuncia al Cabildo, volví a visitar las obras de Cuna del Alma y percibí que habían acelerado un poco el ritmo", cuenta Sixto García.