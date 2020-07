El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha alertado este lunes de "una situación demasiado crítica como para no darle importancia", y ha apelado a la responsabilidad de toda la ciudadanía para evitar volver a la oscuridad y a la angustia de días anteriores, ha dicho.

Torra ha comparecido este lunes en rueda de prensa junto con el director de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, para analizar la situación epidemiológica de Catalunya.

Quim Torra ha pedido responsabilidad indicando que "nos encontramos ante los diez días más importantes de este verano. Diez días para saber si con un nuevo esfuerzo colectivo somos capaces de conseguir empezar a enderezar la situación. Porque si no lo logramos, tendremos que retroceder".

Ha precisado que la media de edad de los contagiados ha descendido desde los 60 hasta los 37 años, y se ha dirigido especialmente a los jóvenes: "Hoy un botellón no es una fiesta, es un acto de insolidaridad". Ha advertido que tomará "las decisiones que hagan falta sin que me tiemble el pulso", y ha pedido a la Conselleria de Interior y a los alcaldes catalanes actuar con severidad frente a las vulneraciones de la normativa.

"No me doblegará ninguna presión ni lobby si los expertos me piden tomar las decisiones mas duras", ha subrayado.

En este sentido, Torra ha defendido que cerrar el ocio nocturno "era una medida necesaria" y ha reiterado la prohibición de hacer botellón, indicando "ser muy severo en este tema".

"No quiero tener 7.000 muertos sobre la mesa otra vez", ha insistido Torra

El presidente de la Generalitat ha insistido que en extremar la prevención los próximos días. "No me resigno, no quiero que este país vuelva a pasar por lo de marzo y abril, no quiero tener 7.000 muertos otras vez sobre la mesa, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no pase, pero necesitamos la responsabilidad de todos", ha remarcado.

Además ha explicado que la situación en las residencias está "controlada", pero "hay gran impacto asistencial" en la Atención Primaria, por lo que ha pedido responsabilidad para "evitar que se desborde y llegue a los hospitales.

Un destino turístico responsable

A pocos días del inicio del agosto, Torra también ha pedido a quienes se vayan de vacaciones que hagan una "movilidad responsable", en la que no haya "relajamiento alguno" en las medidas de protección, al tiempo que ha reclamado "rebajar el ritmo" de actividad social en los lugares de destino.

Asimismo, en unas palabras en inglés, Torra ha reivindicado que Catalunya es un destino turístico responsable que sigue las recomendaciones internacionales en la lucha contra el coronavirus, y ha añadido que salvo las zonas con brotes —como el Segrià (Lleida), Figueres (Girona) y Barcelona—, el resto de Catalunya "no tienen afectación y son seguras".