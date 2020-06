El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha emitido este jueves una sentencia por la que "anula" la implantación de Skolae, un programa pionero en España de coeducación que el Gobierno de Navarra comenzó a implantar en el curso 2017-2018 y que en en los años siguientes debía extenderse a todos los colegios que recibieran fondos públicos.

El programa fue contestado y denunciado por algunos padres y madre de alumnos ligados a organizaciones religiosas y ultraconservadoras, como la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) o la Plataforma Nacional 18M presidida por Juan José Cortés.

El TSJN admitió de forma parcial las reclamaciones recibidas y emitió tres sentencias distintas. En una de ellas los magistrados entienden que el director de Educación de Navarra emitió una resolución para poner el programa en marcha, en lugar de una disposición general (es decir un reglamento), por lo que consideran que prescindió "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido al integrarse el citado programa en el currículum como materia transversal".

Según la propia sentencia, los magistrados no entran a valorar en ningún momento el contenido del programa, por lo que desestiman las otras dos reclamaciones en las que las familias y organizaciones exigían la nulidad del proyecto al entender que Skolae vulneraba derechos fundamentales de los padres y de los mismos menores por sus contenidos. Estos eran tachados por los demandantes de "adoctrinamiento" explícito por la "llamada ideología de género" y afirmaban que el programa imponía contenidos que entraban en conflicto con "valores o creencias" de muchos progenitores, "especialmente los referidos a sexualidad e ideología de género".

Para el Gobierno Navarro y para los expertos que trabajaron en su contenido, esta sentencia es de alguna manera un triunfo, porque se fija en un defecto de forma que pude ser subsanado, pero no en el contenido del programa.

Si bien los jueces aclaran en la sentencia que en ningún momento han entrado a valorar el contenido del proyecto, también es cierto que durante la fase de investigación de las denuncias los magistrados llamaron a declarar a diversas personas relacionadas con su redacción para conocer en detalle su contenido.

Una de estas redactoras de Skolae, Marian Moreno, una de las mayore expertas en nuestro país en temas de coeducación, afirma a Público que en gran parte esta sentencia es un triunfo para Skolae.

"Los contenidos de Skolae, afianzados con la sentencia"

"La sentencia no tumba Skolae. Los jueces hablan de un defecto de forma que se puede subsanar o incluso apelar la sentencia. Eso lo tendrán que decidirlo las autoridades educativas de Navarra". Moreno, que habla en nombre del equipo de redacción del proyecto Skolae, afirma que "si un tribunal superior de justicia dice que no entra en el contenido, es parque el contenido es legal. Porque ningún tribunal superior dejaría pasar aspectos de un contenido ilegal para alumnado de ningún sitio. Por lo tanto, ni hay contenido ilegal, ni hay contenidos pedófilos, ni hay contenidos pro prostitución de menores, ni otros que homosexualizan al alumnado, como nos dijeron y atacaron. Por eso nuestra conclusión es que la sentencia nos reafirma en que Skolae está bien escrito y además es adecuado.

Moreno recuerda que en el curso de esta causa, tanto ella como el resto de los redactores del proyecto fueron llamado a declarar. "Toda la declaración entera que hicimos, y yo estuve más de una hora, fue respecto a los contenidos de Skolae. Si después de una declaración y la de mis compañeros, el TSJN no entra en los contenidos, es porque son éstos están bien y queda afianzado con esta sentencia".

Lo curioso de la sentencia para esta experta, es que Skolae no es una materia que se haya transversalizado. "Es la adaptación que realizó Navarra del curriculum educativo, porque éste no contemplaba la Igualdad. Si esto fuera así, no se podría hacer ningún programa de educación para la paz o de medioambiente en los colegios".

De la misma opinión es la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, que presidía el Gobierno que puso en marcha Skolae. "El tribunal no ha estimado entrar al contenido del programa Skolae y esto es muy importante, porque avala de una manera por defecto lo que el programa está llevando a cabo, que cuenta además con el apoyo mayoritario del Parlamento". Esta dirigente entiende que corresponde ahora al Gobierno de Navarra decidir si recurre la sentencia o si "subsana" el error "para que Skolae siga teniendo el desarrollo en la red educativa navarra".

Tanto algunos representantes políticos, como los propios redactores de la iniciativa, han evitado criticar la sentencia, pero han mostrado su sorpresa por el hecho de que los magistrados afirmaran que se trataba de una "materia transversal".

"No se trata de una materia ni curricular ni transversal. Es un programa que concreta el desarrollo de unos contenidos que exige la ley", afirmó Marisa de Simón, portavoz de Izquierda-Ezkerra a Europa Press. "Otro error es que no se tomó la decisión de hacer una modificación del currículum escolar para incluir estos contenidos estrictamente en ese currículum, sino que éste viene obligado por la ley".

También la portavoz de Podemos, Ainhoa Anzárez, ha dicho que "no nos preocupa ese defecto de forma, se puede subsanar, lo que nos preocuparía sería que nuevamente se atacase a las mujeres porque no se entendiese que ese programa es vital no sólo para el devenir de nuestros niños, niñas y jóvenes, sino también para nuestra comunidad, una comunidad sana, libre de violencias, que va atajando esas desigualdades de género, territoriales, y esa brecha intergeneracional".

Skolae se puso en marcha en el curso 2017/18 como un programa piloto y se comenzó a implantar en 16 centros de Navarra. Un curso más tarde el plan se extendió a otros 100 colegios navarros de todas los niveles y tiene previsto acabar su implantación en todos los niveles de la educación no universitaria financiada con fondos públicos en 2021. En 2019 fue premiado por la UNESCO por ser un programa "holístico que desmonta los estereotipos de género y crea un ámbito de igualdad para todas las edades en las aulas".

Skolae asume los postulados de la coeducación, un método educativo que parte del principio de la igualdad entre sexos, la no discriminación y que se centra en entender las relaciones de dominio para eliminarlas.

Su puesta en marcha se justifica desde el Gobierno navarro como una necesidad de "no seguir mirando hacia otro lado" y aplicar la legislación vigente tanto en materia de educativa, como la ley de Igualdad de 2007 y la ley integral de violencia de género de 2004. Todas ellas obligan a las instancias educativas a educar en igualdad.