El Gobierno de Navarra ha elaborado una ficha en el que figuran dos listas de canciones que, según su programa educativo Skolae, promueven el machismo.

La primera, que incluye éxitos como Sin ti no soy nada de Amaral, Contigo del Canto del Loco o Un violinista en tu tejado de Melendi, recoge canciones que "promueven el sexismo". La segunda, con singles como Toda de Malú, En la cama de Daddy Yankee o Cuatro Babys de Maluma, publica las que "fomentan la violencia de género".

"Pensar que el reggaeton es el tipo de música más sexista en estos momentos, es un error ya que en los distintos estilos musicales existentes también aparece este machismo", se comunica en la actividad.

Al hilo de este documento, multitud de internautas primeros y medios de comunicación después, han hablado de una censura de estas canciones por parte del Gobierno navarro. El departamento de Educación niega a Público que se "censure" estas canciones en los colegios y añade que "la palabra 'censura' no existe en el programa ni tampoco se usa 'prohibición'".

Según han explicado "el programa Skolae utiliza listados de canciones publicados tanto por el Gobierno de Canarias (2013), como por el Ayuntamiento de Valencia (2013) o el trabajo desarrollado por el INJUVE (2003) para analizar el sexismo y la violencia de género en la música que escuchan los adolescentes". Se trata de un programa que "va acompañado de un completo material didáctico" para trabajar la igualdad en todos los niveles educativos, según puntualizan.

Esta ficha, señalan dichas fuentes, plantea una actividad en las aulas para analizar las letras de canciones y recoge que "la violencia de género se trasmite a través de instrumentos y herramientas de socialización como, por ejemplo, la música y en este sentido es importante analizar el sexismo y la violencia machista que trasmiten algunas de las canciones que más se escuchan".

El programa plantea que en el aula se creen grupos a los que se les de la letra de tres canciones para que sean analizadas. Skolae, según explican dichas fuentes, se pilotó en 16 centros educativos navarros el año pasado y "hasta ahora esta parte del programa no había recibido quejas".

Documento que recoge las canciones que el Gobierno navarro considera machistas. Fuente: Twitter

Además, este documento titulado No me cantes violencias, incluye un tercer apartado: el listado de canciones que denuncian la violencia de género. En ésta figura la canción No voy a cambiar de Malú o Un extraño en mi bañera de Ana Belén.

"Ya era hora @gob_na Gobierno de navarra que censurarais una canción como 'Contigo', escrita por mi, dedicada al cariño que el público nos hace llegar desde los shows", ha escrito Dani Martín en su cuenta de Twitter. Sin embargo, horas más tarde el músico ha querido rectificar y ha exigido una corrección de la información en los medios. "Si la noticia no es tal como se anunciaba mejor aún para todos. Yo siempre en pro de fomentar la educación y comunicación familiar en los colegios desde pequeños", ha puntualizado Martín.

El programa educativo Skolae entra dentro del "itinerario de aprendizaje establecido en el plan de coeducación 2017-2021 para los centros y comunidades educativas de Navarra", según informa el gobierno en su página web.