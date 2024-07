Vecinos de la Plaza de Santa Ana convocan una concentración contra el plan de deforestación de Almeida 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, continúa su plan de deforestación en la capital. Este año, la ciudad terminará el mes de julio con una convocatoria vecinal para defender los árboles de la Plaza de Santa Ana. El movimiento de oposición a la tala de árboles se ha convertido en una de las movilizaciones vecinales más constantes y extendidas frente a la administración del Partido Popular en la ciudad, con ejemplos en el parque de la Cornisa, las obras del Santiago Bernabéu, y en los distritos de Arganzuela y Carabanchel, donde se han llevado a cabo protestas contra las talas relacionadas con las obras de la línea 11 de Metro.

La Asociación Vecinal de Sol y el Barrio de las Letras ha invitado a los vecinos de Madrid a participar este martes, 30 de julio a las 21.00 horas, en un abrazo simbólico a los árboles de la plaza de Santa Ana, con el objetivo de exigir su conservación, ya que están amenazados por las obras del aparcamiento subterráneo. El proyecto del Ayuntamiento supondría la pérdida del 85% del arbolado para facilitar las obras de un parking de gestión privada.



Las convocatorias para salvar 47 árboles en la plaza de Santa Ana han cobrado protagonismo en el verano madrileño. El pasado 23 de julio, una concentración de vecinos y defensores de los árboles, organizada por la Asociación de Vecinos de Sol y Letras, exigió un rotundo "no a la tala". El evento incluyó una performance teatral protagonizada por dos actores: uno disfrazado de árbol de la plaza y otro con una careta del alcalde Almeida, quien sostenía una motosierra.

Ese día, la actriz y vecina Marisa Paredes dio voz y memoria al movimiento de oposición vecinal al declarar: "Nací en esta plaza hace 78 años, señor Almeida. Era un vergel, lleno de árboles. Cuando llegó Alianza Popular, se construyó el primer aparcamiento, un aparcamiento privado, y se talaron muchos árboles", afirmó mientras sostenía un megáfono.

El movimiento en contra del "arboricidio" en la plaza de Santa Ana comenzó el pasado mes de enero, tras el anuncio de que el nuevo proyecto de explotación del aparcamiento implicaba el uso de motosierras. La protesta se ha reavivado en julio, después de que se marcaran los árboles y se hiciera pública la adjudicación de las obras del aparcamiento y su explotación por 25 años a la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos. Alrededor de una treintena de árboles están condenados, mientras que otros 17 serán retirados para ser trasplantados.



Maestre denuncia el talado del Gobierno de Almeida

"Donde antes había un árbol, ahora hay hormigón", denunciaba la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, en declaraciones a Público. La líder de la oposición denunciaba que el Gobierno de Almeida había talado hasta 80.000 árboles en la ciudad.

Respecto a la falta de zonas verdes, Maestre afirma que el Consistorio, bajo el gobierno del PP, "no se está preparando para una realidad que ya existe". En declaraciones a este medio, indica que "Madrid ha aumentado la temperatura medio grado en los últimos diez años y lo que tendrían que hacer las Administraciones Públicas es adaptar la ciudad a estas condiciones".

Maestre expone que hay muchas plantaciones que "como no se riegan y no se cuidan, el verano siguiente no han podido asentarse ni desarrollarse y han muerto". La líder local de Más Madrid concluye que "prima mucho más la propaganda de la foto que el cuidado real de ese patrimonio verde".