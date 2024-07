Almeida inicia la tala de 28 árboles en Madrid en plena ola de calor

"Donde antes había un árbol, ahora hay hormigón", denunciaba la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, en declaraciones a Público. La líder de la oposición denunciaba que el Gobierno de Almeida había talado hasta 80.000 árboles en la ciudad. A estas decenas de miles, se suman 28 árboles de la Plaza Santa Ana, según ha confirmado este jueves la Asociación Vecinal Sol y Barrio de las Letras, durante plena ola de calor y con máximas de 37º.

Entre los ejemplares afectados se incluyen tres cipreses. La medida tiene lugar en el marco de la reforma del aparcamiento subterráneo que se encuentra en esta zona y que, además, será privatizado. Con esta nueva poda, se arramblará con el 51% de los ejemplares que a día de hoy dan sombra a la plaza.

De los 54 árboles ubicados en la plaza, 19 serán trasplantados y tan solo siete de los ejemplares serán protegidos y permanecerán en su sitio tras las obras. De esta forma, tal y como ya denunció en enero la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), el 85% del arbolado tendrá afecciones.

Respecto a la falta de zonas verdes, Maestre reprueba que el Consistorio, bajo el gobierno del PP, "no se está preparando para una realidad que ya existe". En declaraciones a este medio, indica que "Madrid ha aumentado la temperatura medio grado en los últimos diez años y lo que tendrían que hacer las Administraciones Públicas es adaptar la ciudad a estas condiciones".

No es la primera tala que afecta a las vecinas y los vecinos del distrito centro. En 2023 el Ayuntamiento arrancó 59 de los 67 ejemplares que se ubicaban en la Plaza del Carmen, junto a la Gran Vía, también en el contexto de una reforma de un aparcamiento subterráneo.

Las personas afectadas por esta iniciativa ofrecieron diferentes alternativas al concejal del distrito Centro, Carlos Segura, según adelantan fuentes de la Asociación Vecinal Sol y Barrio de las Letras a infoLibre. Los escenarios que presentaron solo influían sobre cuatro o cinco árboles que estaban secos, pero los vecinos no han recibido todavía ninguna respuesta.

La ley obliga a reponer un árbol por cada año de vida de los ejemplares que son talados, por lo que la empresa que lleve a cabo la tala deberá reponer 1.540 retoños a los viveros municipales.

Sin embargo, Maestre expone que hay muchas plantaciones que "como no se riegan y no se cuidan, el verano siguiente no han podido asentarse ni desarrollarse y han muerto". La líder local de Más Madrid concluye que "prima mucho más la propaganda de la foto que el cuidado real de ese patrimonio verde".