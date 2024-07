Cada vez menos aceite de oliva y más de girasol, sobre todo entre los más desfavorecidos

En marzo de este año los españoles han consumido de media 0,33 litros de aceite de girasol. Es el último dato mensual disponible. Hacía dos años que no se registraba una cifra tan alta para este producto, según la estadística de consumo alimentario en hogares que realiza el Ministerio de Agricultura.

Los españoles se han pasado cada vez más al aceite de girasol, una alternativa más barata ante los elevados precios que hace tiempo que registra el aceite de oliva, que acostumbra a estar incluso alarmado en tiendas y supermercados. Aún así, en los últimos tiempos el mes que se ha registrado un consumo más alto de este tipo de aceite sigue siendo marzo de 2022, justo después de que comenzara la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero.

El incremento en el uso del aceite de girasol no se ha dado en todos los hogares por igual. En el último año apenas ha aumentado el consumo entre las familias más favorecidas. Entre las que se definen como de clase baja, en cambio, no ha parado de crecer. Este último mes de marzo llegaron a consumir de media 0,56 litros de este aceite por persona, casi el doble que la media nacional, de 0,33.



En 2023 aumentó un 23% el consumo de aceite de girasol y bajó un 25% el de oliva virgen extra

El aumento de compras de aceite de girasol le ha hecho desbancar ya incluso al aceite de oliva virgen extra (AOVE). El año pasado los españoles consumieron de media 2,25 litros de AOVE y 3,33 de girasol. La cifra de AOVE ha sido un 24,75% inferior a la de 2022. La de girasol, en cambio, un 22,88% superior.

El consumo de aceite de girasol no aumentaba desde 2020, año en el que creció el uso de todo tipo de aceites. Desde entonces todos los tipos han ido decreciendo, con esta nueva excepción del de girasol. El mayor descenso este 2023 se ha dado en el AOVE, cuyos datos de consumo han caído a mínimos históricos. El resto de tipos de aceite de oliva también han descendido.

"Yo no he renunciado al aceite de oliva virgen extra, es el que sigo comprando a día de hoy, pero soy consciente de que soy un privilegiado por poder hacerlo. Prefiero quitarme de otras cosas antes que renunciar al aceite de oliva. Además, suelo comprarlo en cooperativa, aunque cada vez se nota menos la diferencia de precio respecto al supermercado", cuenta Jorge.



Menos consumo, pero más gasto

El aceite en conjunto se encuentra ahora en mínimos de consumo. Los españoles consumieron de media 9,86 litros el año pasado al contabilizar todo tipo de aceites. Hacía años que la estadística del ministerio situaba la media anual por persona por encima de los 10 litros.

Pese a ello, lo que no ha disminuido es el gasto. De hecho, el año pasado los españoles gastaron de media 44,73 euros en aceite para el consumo en el hogar. Un 16,15% más que el año anterior. En 2019 el gasto anual per cápita en este producto no llegaba ni a los 30 euros.

El Ministerio de Agricultura no es el único que contabiliza el consumo que hacen los españoles en los hogares. La Encuesta de Presupuestos Familiares del INE también permite ver qué compran los ciudadanos. Según la misma, el año pasado los españoles consumieron solo 7,8 litros de los distintos tipos de aceites de oliva, la cifra más baja desde que se comenzó a realizar esta estadística en 2006.



Por contra, el consumo per cápita de otros aceites —donde el de girasol es el principal— pasó de 3,1 en litros en 2022 a 4,4 en 2023. Un crecimiento del 41,94%. Además, el consumo de grasas que pueden sustituir a los aceites —como la margarina o la mantequilla— también ha aumentado ligeramente.