La experiencia de los que ya pasaron por esto

Alba y Rubén, con el parto durante la desescalada, recuerdan como "muy extrañas" las últimas visitas al especialista, al tener que cruzar una Barcelona desierta, además de que el padre debía esperar fuera del recinto. Alba, no obstante, asegura que el parto "fue muy bien" y que Rubén pudo incluso participar en él. Leo nació prematuro y, cuando a ella le dieron el alta pero no al bebé, la cosa se les complicó un poco más: mientras uno se quedaba con el pequeño, el otro "no podía estar por los pasillos, y las salas de espera estaban cerradas". Tampoco la calle era una opción: era la época de las franjas horarias, y los bares también estaban cerrados.



Ya en casa, la recomendación era no ver a nadie durante el primer mes, de modo que pasaron semanas en las que echaron de menos los valiosos consejos de las abuelas. Aquello también fue "un reto" para aprender a criar al pequeño. "Esta experiencia nos ha enseñado que las nuevas tecnologías y sobre todo las videollamadas pasarán a formar parte de nuestro día a día", añade Alba. Aunque celebra el esfuerzo de la sanidad catalana para adaptarse a la nueva situación, lamenta que los recursos disponibles "se han resentido", con la cancelación de cursos y encuentros muy útiles para madres primerizas. Explica que "la situación era dura y triste en algunos momentos", pero que, aunque hubiera querido abrazar a su familia, al final fue una cuestión de tiempo. Estar confinados sirvió a la pareja para "vivir al máximo" una de las experiencias más bonitas que hay, explican.



Con el nacimiento de su hija Agnès, a 15 días del confinamiento, Zaida y Pau, explican que se repartieron las tareas: por ejemplo, si Pau se encargaba de salir a comprar, ella lo hacía de cuidar a la niña, aunque en ningún momento tuvieron "ni un relevo ni ayudas externas". La niña llegó con un mes y medio de antelación y, cuando el confinamiento, les quedaban bastantes compras pendientes. Consideran que una de las dificultades fue la "falta de acompañamiento", sobre todo en la lactancia materna: "En este aspecto me sentí un poco sola", lamenta Zaida, ya que se redujeron las visitas y la mayoría eran telemáticas y con solo uno de los dos progenitores. En su caso, celebran haber podido hacer algunos trámites antes: "Avanzándose la niña, nos salvó un poco de muchas cosas".



Además, durante el confinamiento y después de reclamar mucha atención los primeros quince días, tuvieron "todo el tiempo" para ellos y la pequeña, si bien lamentan no haberlo podido compartir socialmente. Les queda la espinita de no haber podido aún socializar y que todo se vea "enrarecido", una situación que no podían imaginar al principio del embarazo.