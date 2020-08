Las comunidades autónomas que tienen la decisión final sobre si retrasar o no el inicio del curso académico ya han empezado a posponer y escalonar la vuelta a las aulas. Canarias fue la pionera en retrasar el inicio de la clases, donde el curso escolar no arrancará hasta el 15 de septiembre, seis días más tarde de lo previsto, aunque no se descarta un "retraso mayor", según han anunciado este mismo lunes las autoridades canarias.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha explicado que será el próximo 10 de septiembre cuando su Ejecutivo se reúna para decidir si arranca el curso escolar con normalidad el 15 de septiembre o si, por contra, hay que tomar decisiones de mayor restricción en todas o en algunas islas.

"El 10 de septiembre valoraremos la situación para ver si se incorporan todos los sitios el 15", ha precisado el presidente en una entrevista de la Cadena Cope en Canarias. "Si se inicia será con la máxima seguridad", incidió.

Torres considera "prematuro" tomar desde ahora, con 16 días de antelación y la actual situación de rebrotes, la decisión de cómo arrancará el curso escolar y si lo hará igual en todas las islas o municipios. Asimismo, confía estar "mejor" en cuanto a cifras de contagiosidad dentro de dos semanas.

La comunidad más reticente

La última región en unirse a este retraso ha sido Murcia, que ha decidido retrasar el inicio del curso escolar al 14 de septiembre tras las peticiones de distintos colectivos que conforman la comunidad educativa. La Consejería de Educación ha adoptado esta medida con el fin de poder disponer de más tiempo para organizar la gestión interna de los centros.

Así se ha acordado oficialmente este lunes en una serie de reuniones con los representantes de las comisiones de directores de Primaria y Secundaria, los presidentes de las patronales de la enseñanza concertada y los representantes de las asociaciones de padres y madres.

De esta manera, todos los centros educativos de Infantil y Primaria de la Región que tenían programado el inicio de clases entre el siete y el 10 de septiembre comenzarán el curso el día 14.

En el caso de Secundaria y Bachillerato, tan solo verán retrasado el inicio de curso los centros educativos de Águilas, Archena y Mazarrón, que comenzaban el día 10 de septiembre, y de Caravaca de la Cruz, Las Torres de Cotillas, Los Alcázares y Totana, donde estaba previsto el inicio de curso el 11.

Esta decisión no afectará a los alumnos de Formación Profesional, ya que el curso para ellos comenzará el 15 de septiembre. Si se diera la situación de que en algún municipio el día 14 fuese festivo, comenzaría al día siguiente.

En Madrid, los más pequeños regresan los primeros

La semana pasada, la Comunidad de Madrid, ya anunció que escalonará el inicio escolar, aunque mantiene la llegada de los más pequeños para el próximo viernes cuatro de septiembre, cuando volverán a las aulas los de 0-3 años.

El ocho de septiembre lo harán los de Educación Especial, Infantil (3-6 años) y primero, segundo y tercero de Primaria. El nueve de septiembre, los de tercero y cuarto de la ESO y Bachillerato. El 14 de septiembre, Educación para Adultos. El 17 de septiembre, los de cuarto, quinto y sexto de Primaria. El 18 de septiembre, los de primero y segundo de la ESO y FP Básica y Grado Medio. Y el 28 de septiembre, los de FP Superior.

Asturias y el País Vasco

Asturias también anunció el pasado viernes que retrasa el inicio de curso al 22 de septiembre para los alumnos de Infantil y Primaria. Los alumnos que cursen la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) comenzarán las clases el 28 de septiembre y el alumnado de Bachiller lo hará el 29 de septiembre. Los alumnos de Formación Profesional comenzarán el 30 de septiembre y los de idiomas y educación de personas adultas el cinco de octubre.

Así lo puso de manifiesto la consejera del ramo, Carmen Suárez, quien explicó que la medida responde al objetivo de comenzar el curso con garantías de sanidad para alumnado y personal docente, tanto en la educación pública como en la concertada. También ha pesado en la decisión del Ejecutivo asturiano la intención de esperar a ver cómo evoluciona la pandemia en los primeros quince días de septiembre, cuando se espera que ya se conozcan los datos de contagios correspondientes al fin de la época estival.

En el País Vasco también se anunció el pasado viernes que el retorno a las aulas será escalonado. Así, el calendario establece que las etapas de Infantil, Primaria y primero y segundo de la ESO comenzarán a partir del siete de septiembre, según el calendario establecido con anterioridad por cada centro escolar. Los alumnos de tercero y cuarto de ESO y Bachillerato, por su parte, iniciarán el curso el 15 de septiembre. La FP de Grado Superior comenzará el 14 de septiembre el segundo curso y el 16 de septiembre el primer curso. La FP Grado Medio comenzará el 21 de septiembre en el caso de segundo curso y el 23 de septiembre los alumnos de primero.

Respecto a la FP Básica, cuando que se imparta en centros de FP el segundo curso comenzará el 28 de septiembre y primero el 30 de septiembre. En el caso de los centros municipales, el segundo curso se inicia el 14 de septiembre y los alumnos de primero el 16 de septiembre.

Galicia y el resto de comunidades

En Galicia, la consejera del ramo, Carmen Pomar, señalaba por su parte que el curso empezaría según lo planeado a partir del 10 de septiembre en infantil y primaria, salvo que las autoridades sanitarias digan lo contrario.

En el resto de las comunidades autónomas, hasta ahora está prevista la llegada de los primeros alumnos a las clases el cuatro de septiembre en el caso de Navarra; el siete de septiembre, la Comunidad Valenciana, Cantabria, La Rioja y Aragón; el nueve de septiembre en Castilla-La Mancha y Castilla y León; el 10 de septiembre en Andalucía, Baleares y Extremadura; y el 14 de septiembre en Catalunya.