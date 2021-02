"Otro youtuber que se va de España", ironizaba Ibai Llanos sobre la marcha de la princesa Leonor a Gales, donde cursará el bachillerato. Así, este generador de contenido en Twitch y YouTube volvía a incidir, con su habitual retranca, en la polémica surgida después de la mudanza de El Rubius a Andorra, donde pagará menos impuestos que en España.

La figura del -llamémoslo- youtuber ha sufrido las críticas de medios de comunicación, redes y sociedad civil y ha provocado el primer gran debate del 2021 en España. Ni la pandemia ha sido capaz de tapar toda la vorágine de comentarios en torno a su marcha allá donde los impuestos son menos solidarios con las grandes fortunas.

Lo diferente de esta controversia, el punto de partida que hace que sea distinto a cuando los deportistas, artistas o empresas facturan fuera de España, es que han sido los propios youtubers los que han querido abordar los porqués. Incluso han ampliado sus motivos al del simple dinero. Los que no se han ido a Andorra han hecho vídeos explicativos arguyendo sus razones para quedarse y han ofrecido su opinión sobre aquellos compañeros que han empaquetado sus cosas para pagar menos en plena pandemia mundial.

El Rubis, que lo ha comentado a través de vídeos, también lanzó un comunicado hace dos semanas en el que aseguraba que Hacienda le ha tratado como a un "delincuente". "¿Desde cuando mudarse a otro país es ilegal? Si me hubiera ido a vivir a Alemania, Noruega o Japón, nadie hubiera dicho absolutamente nada. Algunos consideran egoísta o poco ética mi decisión de mudarme a Andorra. Las leyes de Hacienda no estaban preparadas para esta nueva ola de creadores online. Y siguen sin estarlo", justificaba en su misiva.

En Andorra, el Impuesto de la Renta (IRPF) tiene un tipo máximo del 10%, muy lejos del máximo del 46% de España

Mientras jóvenes como ElMillor, TheGrefg (que ostenta en la actualidad el record mundial de mayor audiencia durante una retransmisión), El Rubius, Willyrex o Vegeta777 han dejado atrás su ciudad y sus familias con la intención de ahorrarse el pago de impuestos, cuestión que incluso han confirmado públicamente, otros como Ibai Llanos, DjMaRiiO, Auronplay o Xokas han mantenido, por el momento, su régimen tributario en España. En Andorra, el Impuesto de la Renta (IRPF) tiene un tipo máximo del 10%, muy lejos del máximo del 46% que está vigente en España (con algún tramo autonómico ese máximo puede ser incluso del 52%).

Para Kiko Tovar, profesor de Sociología de la comunicación en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que se adentren de lleno en las polémicas tiene algo de natural en su forma de ser: "Tiene mucho que ver con la forma de entender la comunicación como un ritual de lo común, y lo que buscan es casi una relación como la del cura con su parroquia. Para tener tantos parroquianos se necesitan tres elementos: que esa gente comparta códigos, que sean capaces de construir la comunidad, y, lo más importante, construir un sentido de la comunicación: qué significa lo que cuento y orientación hacia dónde voy", asegura.

Los 'youtubers', eje de la polémica e instigadores del debate

La mayoría de los youtubers, ya fuera con mayor o menos audiencia o más o menos implicados en la polémica, han querido dar su opinión sobre el asunto, algo inédito cuando se trata de la relación con Hacienda, una cuestión que los protagonistas suelen intentar tratar de la manera más opaca posible. No hay más que pensar en Messi y Cristiano Ronaldo y sus nulas explicaciones, a pesar de tener que ir a juicios por posibles fraudes. Estos youtubers, que han cambiado su residencia de país, no han tenido ningún problema en defenderse.

"Si me dicen: paga un 10% de un millón, o un 20%, pero más de un 40... ¿y si dentro de tres años ya no trabajo de esto?", se justificaba Samuel de Luque, conocido como Vegeta777, el primer gran youtuber en marchar a Andorra, sobre ganar algo más de medio millón de euros al año. A su juicio, una cifra complicada para vivir y ahorrar de cara al futuro.

Mientras, en una publicación de febrero de 2020, que se ha viralizado con la reciente marcha de El Rubius, Ibai Llanos se mostraba a favor de tributar en España: "Es normal que a la gente que gana mucha pasta le quiten muchísimo dinero, y más quizás que le deberían quitar", aseguraba el vasco hace un año. Aunque con el actual debate Ibai ha sido preguntado continuamente sobre este asunto, sin ser tan contundente como entonces, ha reafirmado en varias ocasiones que no tiene intención de marcharse del país.

"El propio tema se convierte en contenido para sus canales. Yo lo vincularía con el contexto de ultraindividualización. Ese camino hacia el individualismo lo vemos en contextos laborales, donde tenemos los riders, que serán considerados autónomos y no trabajadores asalariados", arguye Tovar.

MaylenChan, streamer con más de 75.000 seguidores, confiesa a Público que no termina de entender "el hecho de irte por ahorrarte impuestos", aunque los considera "abusivos": "A día de hoy no está regulado el autónomo creador de contenido y cotizamos como toreros... creo que ya va siendo hora de regularizar la situación de los youtubers y streamers", critica.

MaylenChan: "Nunca me iría por evadir impuestos"

Además, esta joven rompe una lanza a favor de sus compañeros y entiende que hay situaciones donde la fama puede ser desbordante y salir del país sea una opción saludable: "Habría que entender lo tentador que les puede resultar saber que pueden hacer vida normal, ir a tomar algo, a comprar al supermercado sabiendo que lo harán con tranquilidad, cuando en España en muchas ocasiones han llegado a acampar fuera de sus casas o hasta les han lanzado piedras a la ventana", valora la generadora de contenido.

En torno a marcharse o no a Andorra, Maylen es contundente: "Nunca me iría por evadir impuestos, en el supuesto caso de irme a vivir fuera de este país, me iría solo a un sitio al que me hiciera ilusión de verdad irme a vivir, no por pagar menos", zanja.

Discursos contra los impuestos en la red

Tanto en Twitch como en YouTube abundan discursos contra la tasación de impuestos, que tachan de abusivas las cuotas que las grandes fortunas tienen que pagar. Son minoría los grandes generadores de contenido que aportan a este debate un discurso a favor de los impuestos, siendo Loulogio la cara visible más contundente en este sentido, de los pocos que recuerda que la sanidad, la educación y las pensiones existen gracias al pago de impuestos.

"El peligro es cómo las personas que consumen esos mensajes negativos contra los impuestos lo están interiorizando. Los contrafuertes a nivel educativo son más necesarios que nunca. Nadie puede controlar ya todas las tecnologías. Alguien no muy ducho como El Rubius llega y dice lo que quiere", asegura Kiko Tovar.

En un momento de transición hacia nuevas plataformas, el discurso queda totalmente dominado por usuarios a favor de la liberalización, algo que inevitablemente tendrá consecuencias en la formación de los jóvenes espectadores. "Cuando la izquierda descuida el relato de los impuestos, alguien puede afrontarlo y quedárselo. Ves a algunos youtubers y oyes reflexiones tremendas: Si ganas diez te quitan cinco, dicen, y esos son los argumentos neoliberales que hay ahora. 33,7 millones de personas han oído a El Rubius decir eso, y da mucho miedo pensarlo", denuncia con preocupación Tovar.