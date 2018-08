Rivera se hace eco de un bulo sobre una falsa agresión de un independista a un anciano y Twitter lo desmonta

La agresión a un hombre de 75 años el pasado viernes por la noche en Oliva (Valencia) no fue por criticar una pancarta que defendía a los independentistas presos, como en un principio se difundió en algunos medios. En realidad, la pancarta difundía un mensaje feminista y ni siquiera el agresor era independentista. Así lo ha desmontado la Policía Local del municipio este lunes a pesar de que la falsa versión sigue circulando por las redes sociales y en varios medios de comunicación.

El bulo fue compartido por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a través de su cuenta de Twitter, en un mensaje que enlaza a la noticia del diario 'ABC' y en el que condenaba al “nacionalismo que ha roto la convivencia”.

Sin embargo, y según apunta la investigación policial, la herida en la frente que sufrió el anciano se la causó presuntamente un inglés que asistía al festival de música de Figatell Sound. Aclaran, además, que fue el valenciano quien empezó la disputa al propinar al inglés un puñetazo en la cara, cuando este le afeó su conducta por insultar a los músicos al exhibir la pancarta.

El mensaje que difundió el presidente de Cs, y que pese al desmentido sigue publicado en su cuenta de Twitter, fue duramente criticado por los usuarios de la red social porque "le han informado fatal o lo hace para crear violencia". Unas acusaciones que se repiten porque consideran que es él quien alienta el odio a través de noticias falsas y le piden una rectificación.

Ni fue en Catalunya, ni la pancarta era por los presos politicos. Una de dos o te han informado fatal o lo haces adrede para crear violencia, no se cual de las 2 cosas es mas grave.

Espera @Albert_Rivera que amplio la fotografia que has puesto... Oh cielos, no habla de presos politicos ni politicos presos... Gulp...@KarnaMikko pic.twitter.com/yKDBHGQ41X

— Pepox Manson (@Pepoxone) 27 de agosto de 2018