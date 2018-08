Se van acabando las vacaciones y hay que volver a la realidad

Cambiamos la playa por la oficina y el chiringuito por los marrones del jefe

Y llega también la vuelta al cole para los más pequeños y la ruina para los padres

Nosotros, como de costumbre, vamos a ver qué se cuentan por Twitter

La red social preferida por nueve de cada diez indignados

Vine a twitter por las risas, pero me quedé por el odio.

La actualidad anda revuelta. En Catalunya sigue el lío padre

Varios políticos catalanes llevan meses en prisión preventiva (lo de los terroristas) acusados de algo que en Europa no es delito. Esto ha generado un debate muy fuerte en España, claro: ¿Poner lazos amarillos debería ser delito también o con arrancarlos ya vale?

Y en el Congreso, novedades: Celia dice adiós a la Diputación Permanente.

Pablo Casado la sustituirá por la murciana Isabel Borrego. Villalobos fue muy crítica con él en las primarias y Roma no paga traidores

Se trata de un cargo que tenía desde el 89

En cualquier caso podrá irse con la cabeza bien alta por el legado que deja

Ahora buscará nuevos retos acordes a su experiencia

Otro que también dice adiós es Javier Cárdenas. En este caso a TVE.

Cárdenas sale de TVE y Twitter se despide: “Muy mal se le tiene que dar para no pillar sitio en Ciudadanos” https://t.co/0KKmpuhiPd pic.twitter.com/Rp8xxpiymv

Y esta semana hemos vuelto a ver el linchamiento de un humorista por hacer chistes….

Abrazos a todos/as y recordad: No hagáis chistes de gitanos. pic.twitter.com/JVTrPCeEbF

Me voy que tengo muchos mensajitos que enseñarle a la @policia .

Rober Bodegas hizo un chiste sobre gitanos y se ha armado un buen lío

Se ha montado un jaleo en Tuiter que no se lo salta un gitano.

Hay opiniones para todos los gustos

Tuitero 1: "Buenos días ????"

Tuitero 2: "Serán para ti, gilipollas"

Tuitero 3: "A mi abuelo lo mató un gilipollas"

Tuitero 4: "Pero a Mahoma no le llamáis gilipollas, no"

Tuitero 5: "VAYA ZASCA"

Tuitero 6: "En el 5º aún retumba el eco"

Tuitero 7: "En los pisos no hay eco"

Y así..

— Anacleto Panceto (@Xuxipc) 15 de febrero de 2018