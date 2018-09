Vamos con las noticias: el juez ordena detener a Willy Toledo por no acudir a declarar ante la Justicia por insultar a Dios

Va a desaparecer lo del cambio de hora, pero en España hemos optado por seguir en 1940

La cosa fue así: Willy Toledo se cagó en Dios y en la Virgen en Facebook. De hecho lo hacía en protesta por la apertura de juicio oral contra tres mujeres por la "la procesión del coño insumiso"

La Asociación Española de Abogados Cristianos le denunció ante la Justicia por supuesta vejación de los sentimientos religiosos

Willy Toledo se negó a acudir a las citaciones judiciales y ahora el juez ha ordenado su detención por eso

Vamos, que en realidad le detienen por no haber ido a declarar

A Willy Toledo no le detienen por sus palabras sobre Dios sino por no haber acudido a declarar cuando fue citado. Ok, es cierto. Pero tan cierto como que la querella por algo así no debió haberse admitido a trámite, por muy cristianos que sean los abogados que la interpusieron.

— David Bravo (@dbravo) 4 de septiembre de 2018