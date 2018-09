La marca de ropa deportiva Nike ha lanzado una nueva estrategia de marketing en estos últimos días. Con 'Juntas Imparables' la multinacional se suma a las reivindicaciones de las mujeres en América Latina. El spot muestra la 'carrera' de obstáculos a los que debe enfrentarse una mujer a diario: estereotipos de belleza, acoso callejero, la dificultad dedicarse a una profesión 'de hombres'...

La protagonista del anuncio comienza una carrera a la que se unen varias deportistas mexicanas. El grupo de mujeres rebeldes continúa con el trayecto hasta llegar a un grupo obreros que les impiden el paso. Ahí entra en escena la boxeadora Mariana Juárez. La deportista rompe un saco de cemento para que sus compañeras sigan con su camino. Entre la humareda de polvo, la protagonista del spot aparece con el puño en alto y un pañuelo verde en la cara, un claro guiño a la campaña del aborto legal en Argentina.

La campaña ha sido criticada por "intentar lavar" la imagen de la empresa, ya que justo este año ha habido varias denuncias por casos de acoso sexual y discriminación y 11 ejecutivos fueron despedidos tras una investigación interna, según The New York Times. En el pasado, la compañía también se ha enfrentado a acusaciones de explotación laboral a sus trabajadores. "Espero que los de Nike después de ese spot feminista no estén esclavizando mujeres y niños para que les fabriquen las zapatillas", dice una tuitera.

Nota del 8 de marzo de este año: 5 ejecutivos más de Nike acusados de acoso (ya habían denunciado antes a otros 6) #Nike #Women https://t.co/OhxOvEarVK — Mercedes DAlessandro ???? (@dalesmm) 1 de septiembre de 2018

Otros usuarios también consideran que "Nike se aprovecha de la brecha de géneros y de un movimiento". "Si tu feminismo empodera a unas y oprime a otras, no es feminismo, es capitalismo", insiste otra de las tuiteras. Aún así, hay quienes ven en esta campaña "un gran componente feminista" porque "busca incentivar la mayor participación de las mujeres en el deporte".

Ya vi el "Juntas Imparables" de Nike y casi me conmuevo, luego recordé que Nike es una de las empresas más denunciadas por explotación laboral especialmente de mujeres y niñes (sí, "trabajo infantil") y se me pasó. #Queelcapitalismoyelpatriarcadocaiganjuntos — Ivette González (@san27gon) 2 de septiembre de 2018

Hola te quiero mucho. Nike explota a niñes y mujeres. El año pasado 500 mujeres camboyanas fueron hospitalizadas debido las condiciones de trabajo en sus fábricas. El feminismo no es verte y sentirte "empoderada" a costa del trabajo esclavo de mujeres de clase enpobrecida. Adiós. — princesa perra (@duraznitobitch) 4 de septiembre de 2018

Si tu feminismo empodera a unas y oprime a otras, no es feminismo, es capitalismo.

Y sí, testoy hablando a ti, pinche Nike. — Ximena Rojo Guinea (@mujerdeldemonio) 4 de septiembre de 2018

Espero que los de nike después de ese spot feminista no esten esclavizando mujeres y niños para que les fabriquen las zapatillas — Big choripanesa (@camilanesas) 1 de septiembre de 2018

Vi el comercial feminista de Nike que se aprovecha de la brecha de géneros y de un movimiento. Muy bonito y todo, pero me da risa que hay gente que cree que el punto del comercial es el empoderamiento cuando lo único que quieren es vender tenis lol Señor Nike, usted es diabólico — Chocotorro (@LordTonayan) 3 de septiembre de 2018

GENIAL publicidad de Nike México que busca incentivar la mayor participación de las mujeres en el deporte y de paso en la vida cívica del país. De lo mejor que ví este año en cuanto a comerciales pic.twitter.com/QNThQGDZE5 — Juan Torres (@jualtorres) 1 de septiembre de 2018