“Hace un año hice lo más importante que he hecho en la vida”: el relato en Twitter de un donante de médula ósea

“Hoy, 4 de septiembre, hace justo un año que estaba así, y aunque parezca imposible, hice lo más importante que he hecho en la vida”. Así comienza el hilo del tuitero Antonio R. Ajenjo. En él cuenta cómo fue el proceso que pasó para hacerse donante de médula y, posteriormente, para donar.

El trasplante de médula ósea es la única curación posible para muchas personas que sufren enfermedades como leucemias o linfomas. En muchos casos no hay un familiar compatible y estos pacientes tienen que recurrir a donaciones anónimas. En la mayor parte de los casos la donación se hace sacando las células de la sangre de las venas y en otros casos se hace sacándolas del hueso de la cadera.

@ARAjenjo explica que “durante cuatro días tienes que pincharte unas inyecciones que provocan que las células madre salgan de los huesos hacia las venas”. Y añade: "Donar médula ósea es un proceso sencillo y seguro, que no duele y que no tiene efectos secundarios".

Hoy, 4 de septiembre, hace justo un año que estaba así, y aunque parezca imposible, hice lo más importante que he hecho en la vida. pic.twitter.com/Qi4fEHVdZz — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Todo comenzó un mes antes. Después de mucho pensarlo decidí inscribirme en el registro de donantes de médula ósea. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Es muy complicado encontrar un donante compatible con la persona que lo necesita. Por eso se hace un registro internacional. Una persona de cualquier parte del mundo puede necesitar tu médula. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Cuando te inscribes lo único que tienes que hacer es un pequeño análisis de sangre y dar tus datos. Es tan difícil que te llamen que una vez que lo haces te desentiendes. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Me llamaron a los 10 días. ???? — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Había una persona en el mundo que necesitaba mi médula para poder sobrevivir. Para poder curarse. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Fui al centro de transfusión de sangre de @Madridonasangre .

Tocaba hacerse otro análisis de sangre para confirmar la compatibilidad.

Y así fue: yo era la persona del mundo más compatible con el receptor. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Imaginaos la sensación de responsabilidad al pensar que hay una persona en otra parte del mundo esperándote a ti. Que tú tienes lo único que puede hacer curarse a esa persona. Y que puedes dárselo. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Tras confirmar la compatibilidad comenzó la cuenta atrás. En cuestión de tres semanas se iba a hacer efectiva la donación. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Te citan un día en un hospital y te hacen todo tipo de pruebas: análisis, radiografías, electros, te pesan, te miden, te preguntan, te repreguntan y te vuelven a preguntar... — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Una semana más tarde vuelves. Si todo está bien se confirma la donación. Firmas unos papelitos y pa'lante. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

La donación se puede llevar a cabo de dos maneras: sacando las células de la sangre de las venas o sacando las células del hueso de la cadera. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Casi todo el mundo dona las células madre directamente de sus venas. Es un proceso sencillito muy parecido al de donar sangre. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Yo doné por ese método. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Durante cuatro días tienes que pincharte unas inyecciones que provocan que las células madre salgan de los huesos hacia las venas. De esa forma, luego se pueden recoger fácilmente. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Desde el momento que te pones la primera inyección, ya no puedes echarte para atrás. El receptor también se está medicando. Está destruyendo su médula para sustituirla por la tuya. Si no la recibiera sería fatal para él. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

No os voy a engañar, no fueron los cuatro mejores días de mi vida. Las inyecciones te dejan el cuerpo un poco pachucho. Como si cogieras una gripe. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Te duelen los huesos, los riñones, estás cansadillo. Pero bueno, un Nolotil y tiras. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

El último día tienes que madrugar, pincharte por última vez e ir para el hospital. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Una vez allí te tumban en una camilla. Te acomodan y te pinchan en los dos brazos. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

La sangre sale por el tubo que te han pinchado en uno de los brazos, pasa por una máquina que la filtra y recoge las células madre, y entra por el tubo del otro brazo. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Te tiras tumbado en la cama como 4 horas. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Me vi enterito el primer programa de la temporada de @anarosaq. Yo soy más de @susannagriso, pero es lo que había. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

A las 4 horas ya había dado todo lo que tenía que dar y se me había pasado el mal rollo del cuerpo que me habían provocado las inyecciones. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Me desengancharon de la máquina y me mandaron a casa. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Al día siguiente por la mañana llamaron al timbre. Era un mensajero. Traía un desayuno completo de parte de la @fcarreras ♥♥. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Yo ya estaba como una rosa, pero me cogí el día libre para asimilar todo lo que había pasado. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Que una persona reciba la médula de un donante no significa automáticamente que se vaya a curar. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Esa persona comienza un proceso jodidillo mediante el cual su cuerpo tiene que asimilar la nueva médula. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

La donación es completamente anónima. No puedes saber, bajo ningún concepto, quién ha recibido tus células. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Pero hay una cosa que sí te dicen: a los 100 días puedes llamar para saber si el trasplante ha ido bien. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Yo no me atreví a llamar. Si las noticias no eran buenas no sé cómo me habría sentado. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Pero hace un par de meses me atreví a preguntar. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Llamé y me dieron la mejor noticia que me han dado en la vida. ¡El receptor estaba bien! No había rechazo y estaba en proceso de curarse. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

¿Qué pretendo contando todo esto? En primer lugar que seamos conscientes de que solo entre el 25 y el 30% de las personas que necesitan un trasplante de médula encuentran un donante compatible dentro de su familia. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

En segundo lugar, que aunque exista un registro de donantes internacional, sigue siendo muy difícil encontrar una médula compatible. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Y en tercer lugar, que donar médula ósea es un proceso sencillo y seguro, que no duele y que no tiene efectos secundarios. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Imaginaos cómo sería todo este proceso si todo el mundo fuera donante de médula. — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Me gustaría agradecer tanto al Centro de Transfusión de Sangre de @Madridonasangre, como a la @fcarreras la labor que hacen y lo bien que acompañan a las personas. Y también a mi familia, en especial a @CarlosCaarr, por acompañarme en todo este proceso. ???? — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

Si quieres más información sobre la donación de médula ósea: https://t.co/jPvGZMfuxT — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 4 de septiembre de 2018

¡Mil gracias a todos por la difusión! Afortunadamente, esta no es una historia aislada. En sus 30 años de existencia, la @fcarreras ha encontrado 14.000 donantes anónimos compatibles para pacientes españoles, cada uno con su propia historia. ???? pic.twitter.com/qJipIWn30E — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 5 de septiembre de 2018

Muchos me estáis preguntando dudas sobre la donación, pero es un poco difícil contestaros a todos. Además, quien mejor os puede contestar es @fcarreras. ¡A seguirlos! ????https://t.co/LJWMaiqZmx — Antonio R. Ajenjo (@ARAjenjo) 5 de septiembre de 2018

