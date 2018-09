¿Es mucho o es poco? El debate sobre el sueldo de un profesor universitario que cobra 327 euros al mes por seis horas a la semana

El tuit de un profesor asociado de la Universidad Carlos III mostrando su nómina ha iniciado un debate sobre si están bien pagados o no los docentes en España. Carlos Hernandez publicó este martes su sueldo: 327 euros por seis horas semanales. “Así paga la universidad madrileña a sus profesores!”, denunciaba.

Pues ya he firmado mi contrato como profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, 327 euros brutos!!! Así paga la universidad madrileña a sus profesores! pic.twitter.com/p9z3wWz718 — Carlos Hernández (@dosabrazos) 4 de septiembre de 2018

Desde entonces su tuit se ha convertido en un animado debate entre los que aseguran que es un buen sueldo y los que lo consideran inaceptable. Entre los argumentos de los primeros, que extrapolado a una jornada completa equivale a casi 2.200 euros mensuales, que es un salario complementario a otro y el “prestigio” de trabajar en una universidad. Los que lo consideran un salario bajo apuntan a que, al fin y al cabo, la hora trabajada sale a poco más que la de un trabajador no cualificado, pese a la enorme preparación que requiere y la responsabilidad que se le otorga.

Algunos directamente se preguntan si el problema no es que en España estamos acostumbrados a salarios muy bajos. Otros docentes se han sumado al hilo denunciando situaciones aún peores. Hernandez ha ido respondiendo uno por uno a los argumentos de muchos usuarios que han respondido a su queja. El debate sigue abierto:

¿Y se queja de 327 Euros al mes por 6 horas a la semana? Eso sería equivalente a casi 2.200 Euros al mes si fuera a tiempo completo. Ud. se está riendo de aquellos que trabajan más de 40 y 50 horas a la semana por apenas 900 Euros al mes. Anda y váyase a quejar a otra parte! — Bernard's Café ☕ (@NostalgicoRetro) 5 de septiembre de 2018

Yo no me he quejado... al fin y al cabo para ser un contrato por horas, 13 euros la hora no está mal. En el fondo es como un trabajo no cualificado por horas, me podía haber ahorrado un montón de tiempo y dinero en estudiar... — Carlos Hernández (@dosabrazos) 5 de septiembre de 2018

Sí que se queja, lo está haciendo. Ud trabaja poco más de una hora al día y gana casi 400 Euros al mes por ello, lo cual es una pasada. Además, será un segundo trabajo, por lo que le está quitando la plaza a otra persona que quizás lo necesita más. Actitud típica española. — Bernard's Café ☕ (@NostalgicoRetro) 5 de septiembre de 2018

A la otra persona la ley también le obligaría a tener una actividad principal... Pero respeto que te parezcan adecuados los sueldos de la universidad — Carlos Hernández (@dosabrazos) 5 de septiembre de 2018

Partiendo de la base de que ese sueldo lo pagamos todos, que se trata de una posición de profesor asociado y que casi dobla la media salarial en España sí, me parece totalmente adecuado — Bernard's Café ☕ (@NostalgicoRetro) 5 de septiembre de 2018

Primero que le pagan más al no tener opciones de más horas, pero el problema es que te parezca alto para la media española, será que el salario medio es el problema y no que un profesor cobre 15€ la hora. Siendo los mismos precios basicos en Francia o UK cobran el doble... — landroma12 (@landroma12) 5 de septiembre de 2018

Hombre, es que alto es para la media de mierd* que hay en España. Y aunque este señor diga que no se queja, sí lo está haciendo. Más quisiera mucha gente... — Adrián Agnasreclimao (@agnasreclimao) 5 de septiembre de 2018

Lo siento pero eso lo cobra mucha gente por 4 horas al día..no semanales..al día!

Te sale a unos 10€ netos la hora...donde hay que firmar? — Paco Ortega (@rocky_155) 5 de septiembre de 2018

Si, para ser un contrato por horas no está mal. Es más o menos lo mismo que una empleada del hogar. Lo que no sé es para que he hecho tres carreras y dos master.... — Carlos Hernández (@dosabrazos) 5 de septiembre de 2018

No te estoy criticando, lo único que digo es que tal i como esta todo encima tienes suerte..”por desgracia”..

Conozco gente con varias carreras cobrando 800€ y desplazándose 100km diarios...

Repito! Yo haciendo cuentas trabajo por 6€ netos la hora.. — Paco Ortega (@rocky_155) 5 de septiembre de 2018

Yo siempre me he considerado un privilegiado, poder dar clase y compartir con mis alumnos para mi es un privilegio, lo cual no quite que creo que se debería de invertir mucho más en educación — Carlos Hernández (@dosabrazos) 5 de septiembre de 2018

Si. Llevas razón. Pero ¿Y el intangible de poner en tu cv que eres profe de la CIII? — Licenciado Vidrieras (@trogonoff) 5 de septiembre de 2018

Pues te digo que supone menos de lo que yo pensaba. Lo que si que es verdad es que el ntangible de la satisfacción personal y del contacto con mis alumnos es altísimo — Carlos Hernández (@dosabrazos) 5 de septiembre de 2018

Entonces eres de los buenos amigo — Licenciado Vidrieras (@trogonoff) 5 de septiembre de 2018

No temes que tras este tuit prescindan de ti en la @uc3m el próximo curso? — Sergio Delgado (@delmarsergio) 5 de septiembre de 2018

El tweet no es ofensivo, y los honorarios los tiene publicados la universidad en su web — Carlos Hernández (@dosabrazos) 5 de septiembre de 2018

Gracias — Sergio Delgado (@delmarsergio) 5 de septiembre de 2018

En serio?? Pues si que estáis mal por allí. Un saludo compañero! — Carlos Hernández (@dosabrazos) 5 de septiembre de 2018

Estaba! 299€ para ATP3+3 hace dos cursos. A tus@labores se unían tutorar TFG. No había titulares con la formación de Naval en la escuela ????????‍♂️ — Gustavo Santana (@Santana_Gus) 5 de septiembre de 2018

Una pena!!! — Carlos Hernández (@dosabrazos) 5 de septiembre de 2018

Hola Carlos. Sólo hay algo que en parecidas condiciones justifica algo: Empujar a los chavales a emprender su vida con ánimo y fuerza. Discutir retribución de asociados es ridiculizar el esfuerzo y quienes tienen la docencia como ingreso principal sangrante. Ánimo y saludos — Alfonso Bauluz (@GenaroAndoain) 5 de septiembre de 2018

De acuerdo!!!! — Carlos Hernández (@dosabrazos) 5 de septiembre de 2018

Entiendo que son 24 horas/mes, por lo que la hora/bruta sale a poco más de 13€? — Jose Cabanyal (@JoseCabanyal) 5 de septiembre de 2018

Correcto — Carlos Hernández (@dosabrazos) 5 de septiembre de 2018

Esta remuneración para un profesor de universidad es cuanto menos una falta del respeto mínimo debido a cualquier profesional, máxime si tenemos -y debemos- tener en cuenta la importancia que dicha tarea representa. — Jose Cabanyal (@JoseCabanyal) 5 de septiembre de 2018

Yo de verdad que flipo con los comentarios de la gente!!! En serio justifican su sueldo porque "ojo no te quejes que para las pocas horas es mucho dinero" Y no se le valora toda la formación y tiempo y dinero invertido. Cuando entenderemos que se cobra por la responsabilidad.. — Rafael Lopez (@rlopezarellano) 5 de septiembre de 2018

Es una vergüenza cómo os tratan a los profesores asociados, que además sois el grueso del profesorado de la universidad pública. Mucho ánimo y ojalá las cosas cambien. Un saludo — Claudia (@Clauuudia10) 5 de septiembre de 2018