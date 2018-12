"Si tu novio...". Seguramente se hayan topado en los últimos días con algún tuit que comience de esta forma. Se trata de la nueva fórmula de mensajes en cadena que inunda la red, cuyos orígenes se remontan a las sentencias motivacionales norteamericanas.

El reto, en los inicios, buscaba resaltar los aspectos positivos de una pareja. Por ejemplo: "Si tu novio te trata con respeto, te quiere, te hace la comida, es bueno en la cama... No es tu novio, es el chico ideal". Se pueden encontrar miles de oraciones como esta en las redes sociales.

Sin embargo, esta formula sensiblera ha sido corrompida por los tuiteros que han enfocado el mensaje hacia el humor y la sátira. Tal es el éxito que están teniendo las frases del estilo "si tu novio", que políticos como Gabriel Rufián o medios de comunicación como Maldito Bulo han querido aportar su ingenio a la causa

"Si tu novio: No le ha votado nadie y vive en un palacio, tiene un yerno en la cárcel, apadrina las hostias a señoras en un referéndum, vende armas a tiranías, es más de derechas que la cabra de la Legión. No es tu novio es Felipe de Borbón", escribía Rufián.

No obstante, no todos los chistes al estilo "si tu novio" están marcados por la política. Tanto es así, que se encuentran chascarrillos sobre personajes históricos, personajes de ficción o, incluso, sobre gramática.

Aquí un breve resumen del fenómeno en cuestión:

Lo mismo no es tu novio, es Renfe en Extremadura.

Si tu novio: - No te hace caso - No se gasta dinero en ti - Te promete que va a cambiar - Con las demás es super atento pero contigo un cabrón - Te dan ganas de matarle

Si tu novio: - Realiza la acción - Concuerda con el verbo en número y persona - Se convierte en el complemento agente cuando pasas la oración a pasiva - No aparece en las oraciones impersonales No es tu novio, es el sujeto de la oración

No es tu novio, es María Moliner.

Si tu novio:

-Se diluye cuando le necesitas.

-No tiene efectos sobre ti.

-No hace nada cuando enfermas.

-Es dulce.

-No tiene memoria aunque dice que si.

No es tu novio, es homeopatía.

— Protón C (@ProtonC1) 30 de noviembre de 2018