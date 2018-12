La ultraderecha ha irrumpido este domingo en la política española y Vox tendrá 12 diputados en el parlamento andaluz.

El número uno de esta formación por Andalucía es Francisco Serrano, un juez de familia que fue inhabilitado en 2011 por el Tribunal Supremo por modificar el régimen de visitas para que un niño pudiera salir vestido de nazareno con su padre en Semana Santa. El Supremo ordenó la reincorporación del juez a su puesto una vez cumplida la pena (actualmente está en excedencia)

Buceando en su cuenta de Twitter puede verse multitud de mensajes polémicos. Serrano carga habitualmente contra el feminismo y agita el miedo a la inmigración y los musulmanes. Además no es extraño verle proferir insultos.

Hace poco decía que era imposible poder ser más gilipollas. Pues no, me equivocaba: Sí se puede.Y haciendo además gala a su lema, se puede hasta el infinito y más allá. Feminismo climático: Podemos reclama informes de género ante sequías o precipitaciones https://t.co/ZB008kSDI0

Una Europa donde no nacen niños y que duplica su demografía por sustitución de inmigrantes y refugiados, en 30 años perderá su identidad

En este país ya no caben más gilipollas. Si entra uno más por el Ferrol, se cae otro por Tarifa. Y lo peor es que todos ellos votan

Un poco de humor macabro:

Zapata me defecaría en tus muertos si no fuera porque ellos no tienen la culpa de quien eres y merecen un respeto

— Francisco Serrano (@FSerranoCastro) 15 de noviembre de 2016