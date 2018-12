Pérez-Reverte tira de ironía tras la propuesta de PETA de cambiar los dichos sobre animales

La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) ha hecho pública una polémica propuesta para cambiar dichos populares que trivializan el sufrimiento animal. En su cuenta de Twitter, la ONG propone dejar de usar frases como “Matar dos pájaros de un tiro” o “Coger el toro por los cuernos” y sustituirlas por otras, como “Alimentar dos pájaros con un panecillo” o “Coger la flor por las espinas”.

Words matter, and as our understanding of social justice evolves, our language evolves along with it. Here’s how to remove speciesism from your daily conversations. pic.twitter.com/o67EbBA7H4

— PETA: Bringing Home the Bagels Since 1980 (@peta) 4 de diciembre de 2018