“Armar la marimorena”, “irse a la porra”, “hacer la pelota”: el hilo sobre el origen de expresiones populares

"Armar la marimorena", "poner la mano en el fuego", "hacer la pelota", "Echar el muerto a alguien"... Son expresiones ampliamente utilizadas. Todos conocemos su significado pero pocos saben de dónde vienen o por qué se popularizaron. Expresiones de las que, en algunos acasos no se conoce exactamente su origen, y en otros en cambio, está documentado.

Ahora la tuitera Dari (@leslieyyyy) ha recogido en un hilo algunas de estas expresiones y explica el origen de las mismas. Su hilo se ha popularizado y leva ya más de 9.000 retuits y casi 20.000 "me gusta".

La expresión "se armó la marimorena" al parecer viene de una tabernera que se llamaba Maria Moreno. Un día unos militares empezaron una pelea en su taberna y la tía fue la que repartió más hostias como panes.

Dársela a alguien con queso viene de que antes cuando los taberneros (el sector bares petándolo en España de siempre) iban a comprar vinos, los solían probar pa ver si estaban buenos. Para timarlos le daban queso manchego antes para camuflar el sabor. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

Echarle el muerto a alguien se viene diciendo porque antes eran muy comunes los asesinatos y demás, y si no se encontraba al autor todo el pueblo tenía que pagarle al rey (muy bien pensado pal rey) entonces cuando moría alguien iban de avispaos a llevarlo al pueblo de al lado. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

Poner la mano en fuego viene supuestamente de que los putos caballeros templarios hacían unos juicios pa anular algunas sentencias y básicamente te hacían meter la mano o los pies en el fuego, y si sobrevivias pues decías la verdad. Muy relacionado todo, el fuego modo polígrafo. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

Perico el de los palotes se intuye que era por así decirlo "el tonto del pueblo", de algún pueblo supongo yo, que llevaba una especie de batutas y las iba chocando. Como el yonki mítico de los pueblos pero a lo edad media. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

A buenas horas mangas verdes procede de que los “mangas verdes” eran los integrantes de la Santa Hermandad, la policía de los reyes católicos vaya. Que eran un poco incompetentes y llegaban cuando ya no hacían falta pa na. Nada que ver con los cuerpos de seguridad actuales jajjaj — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"Hacer la pelota" parece ser que proviene del ámbito de la prostitución. Antiguamente las prostitutas también eran conocidas como "pelotas" en Francia, y adulaban a sus clientes para que repitiesen.

"Irse a la porra" sale del ejército. Al parecer tenían una porra ahí clavada en medio del campamento y cuando un soldado se portaba mal lo mandaban a la porra castigado me estoy partiendo el culo. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"Salvado por la campana" es un poco creepy. Se ve que antes como no tenían muy claro si alguien estaba muerto o no, los empezaron a enterrar con un hilo enganchado a una campanita para que la hicieran sonar si se despertaban enterrados vivos. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

Cuando se dice que algo está "en el quinto pino", se conoce que es porque Felipe V vio en bien plantar cinco pinos en el paseo de Recoletos en Madrid y se ve que el quinto debía estar lejísimos. Lo de el quinto coño supongo que será adaptación popular. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

Atención: actualización de la Marimorena. Acabo de leer que se baraja que la del Villancico sea la misma o que haga referencia a la virgen. Me gusta más la 1 opción. Osea la tía prota de villancicos y dichos populares por canear militares. Maria Moreno HISTORIA DE ESPAÑA. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

Lo de "Poner mirando para Cuenca" deriva de "mirando a la Meca", porque se rezaba mirando ahí, ya que si se traza una linea desde Madrid hasta la Meca, Cuenca es la primera ciudad que se atraviesa. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

Ser un Ceporro que está así de actualidad se dice porque el ceporro es la parte enterrada del tronco de cualquier planta o árbol que está unido a las raíces y debido a su vejez ya no sirve pa dar fruto ni pa na. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

Lo de bailarle el agua a alguien viene de una antigua costumbre de las criadas en verano de echar agua al suelo de los exteriores de las casas para que cuando los señores volvieran estuviera refrescado. Cuando lo hacían, el agua zigzagueaba por las baldosas y parecía que bailaba. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"No vino ni el tato" proviene de que un asesino digo un torero apodado el Tato no faltaba nunca a los eventos y corridas importantes y si no iba el Tato se ve que era una cosa que no iba ni dios. Lo de ni dios ya no sé de donde sale. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"Tomar por el pito del Sereno" hace referencia a la figura del sereno, que estaba antes en las calles, muchas veces tenía las llaves de los edificios y demás. Tenían un pito que hacían sonar cuando había movida, pero lo hacían sonar a la mínima y la peña empezó a pasar de ellos. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"Dormir la mona" viene de la atrocidad siguiente: los marineros que transportaban primates desde África les daban ron para dormirlos, otra teoría es que lo hacían los feriantes circenses. Vamos, asqueroso. Otra que no me gusta. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"Tener monos en la cara" viene de que en verdad era tener MOMOS (gestos, carantoñas, mofas) en la cara. Pero algún iluminado escuchó monos y pensó que tenía todo el sentido del mundo tener monos en la cara y a todo el mundo le pareció bien. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

Lo de "el príncipe azul" y "sangre azul" para la realeza se cree que viene de que los trabajos y labores de los campesinos se realizaban al sol, por lo que se ponían morenos. A la realeza al estar pálidos se les notaban las venas que nosotros vemos más o menos azuladas. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"Tener potra" me hace mucha gracia. Resulta que una potra es una hernia, y como antes no daban el tiempo en el telediario, los que tenían hernias notaban cuando iba a haber cambios en el tiempo y la gente lo consideraba una suerte. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"Caer de cajón" viene de las antiguas imprentas, que funcionaban con letras metálicas formando frases y palabras, las frases y más empleadas eran guardadas en cajones para su posterior uso, por lo tanto eran frases "de cajón". — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"Dormir a pierna suelta" viene de cuando los esclavos o presos eran encadenados con grilletes en los tobillos, algunas veces de forma excepcional, para recompensarlos por algo, los dejaban dormir sin ellos, "con la pierna suelta", para estar más cómodos. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

La palabra "cursi" me ha parecido interesante. Nace de una familia francesa, los Sicur, ya que debido a su forma de vestir, muy pretenciosa, se empezó a hablar de ellos empleando la metátesis "Cursi" (cambiando el orden de las sílabas) pa que no se dieran por aludidos. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"Tener mala leche" viene de que muchas familias acomodadas contrataban nodrizas para amamantar sus bebés (que no se entere Albert Rivera que propone legalizarlo) y cuando al crecer los niños eran malos se decía que era por que la leche de la nodriza había sido mala. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"Salvarse por los pelos" empezó a utilizarse cuando Jose Bonaparte implantó el rapado en la marina por higiene. Se ve que los soldados de la MARINA no tenían por qué saber NADAR y llevaban el pelo largo, cuando se caían del barco muchas veces los rescataban agarrándolos del pelo. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"Tirar la casa por la ventana" viene de que, cuando se implantó la lotería, literalmente la gente al ganarla tenía costumbre de lanzar cosas que ya no querían por la ventana de sus casas para celebrarlo. pic.twitter.com/gCPbczvDE0 — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

Se dice "tener dos dedos de frente" porque antiguamente se asociaban las dimensiones de las partes del cráneo con la capacidad intelectual. La gente con la frente grande era lístisima y la gente con la frente estrecha no. No tenían razón porque yo tengo un aeropuerto y mírame. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

Sobre "echar un polvo" hay dos teorías pero mi favorita es la de que, cuando se aspiraba el tabaco en polvo, era de mala educación hacerlo con las señoras delante, y los hombres aprovechaban el ir a echarse un polvo para tener encuentros sexuales con otras. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"No hay tu tía" es un poco como los monos en la cara. La "atutía" es un ungüento hecho con zinc que antiguamente se usaba para la cicatrización de heridas, generalmente para todo, cuando no había atutía era como que no había remedio. Pero alguien dijo: no hay qué? Pos tu tía. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"Costar un ojo de la cara" viene del conquistador Diego de Almagro, que conquistando sudamérica acabó con una flecha en el ojo. Luego fue a echárselo en cara al rey y le dijo "Defender los intereses de la Corona me ha costado un ojo de la cara". La corona nos lo sigue costando. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"Estar erre que erre" viene porque la letra R es muy difícil de pronunciar, sobretodo para los extranjeros, y se insiste muchísimo en ese aprendizaje con la erre y la erre. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

También viene de la lengua la expresión "Por h o por b" porque a la gente le costaba muchísimo la ortografía y se decía "he suspendido por h o por b" refiriéndose a los errores ortográficos típicos con esas letras. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018

"Poner los cuernos" se supone que viene de que en el medievo, los vikingos tenían el derecho de poseer a las mujeres de los campesinos. Para indicar que se encontraban en ese momento íntimo, colgaban de las puertas un cuerno. — Dari???? (@leslieyyyy) 13 de diciembre de 2018