La emotiva historia de Mercedes y Emilio: “Dos personas con un mismo sueño”

En ocasiones, tras el gesto más cotidiano se esconden historias enternecedoras. Y el periodista Oriol Querol está empeñado en demostrarlo.

A través de un nuevo hilo de Twitter, nos relata con detalle la emotiva historia de Mercedes y 'Emilio', Osakpamwan, "dos personas con un mismo sueño".

El periodista presenció una conversación entre ambos y su olfato le dijo que allí había una historia.

La vida da muchas vueltas, y curiosamente, esa charla escondía dos vidas de lucha y superación. No dudó en entrevistarles para conocer un poco más sobre sus vidas.

Nochebuena en Barcelona, hace unas horas. Un hombre pide en la calle. Una mujer mayor se le acerca con un bocadillo. Charlan y ríen durante un buen rato. Les observo desde una cafetería. ¿De qué hablarán? He tenido que preguntar. Y he encontrado dos personas con un mismo sueño.⬇️ pic.twitter.com/Svb67ZvMHb

No quería interrumpir, así que he esperado a que se despidieran. Ella ha seguido su camino hacia donde yo estaba, así que me he presentado. Se llama Mercedes. Me ha contado su historia y me ha dado permiso para contarla.

— Oriol Querol (@OriolQF) 24 de diciembre de 2018