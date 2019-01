La ONG Pinardi ha sido la seleccionada por FNAC para envolver gratis las compras de los consumidores de esta multinacional. Así lo anunció la propia organización en su página web.

"Los jóvenes voluntarios han permanecido en dos turnos envolviendo regalos en las tiendas de Fnac de Callao y Parque Sur de 10 de la mañana a 22 horas de la noche", según cuenta Pinardi. Esto ha provocado que algunos tuiteros critiquen la decisión, ya que usan la buena voluntad de una ONG para realizar un trabajo que, en su opinión, debería ser remunerado.

El hilo de Twitter de @_rubot se ha hecho viral tras comentar sus sensaciones al ver a voluntarios haciendo este trabajo gratis pero, a la vez, pidiendo donaciones.

El tuitero denuncia la incongruencia que supone tener a gente gratis pero que te pide donativos: ni los regalos quedan bien envueltos y cargan la responsabilidad del pago en el consumidor, en lugar de la empresa responsable de contratar a la ONG.

La Fnac se ha quitado los contratos temporales de las campañas de Navidad para envolver regalos CON VOLUNTARIOS de una ONG. — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Tu regalo mal envuelto por gente que trabaja gratis a cambio de la voluntad. — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Y encima, a ver, compras un regalo, que lo quieres envuelto porque es un puto regalo, y te mandan a una ONG para que veas a voluntarios currando GRATIS y unas cajas donde echar dinero, o sea, PAGAR por que te lo envuelvan o si no sentirte mala persona. Chantaje emocional y DINERO — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Y los inocentes de los voluntarios haciéndole el trabajo gratis a la Fnac creyéndose que hacen EL BIEN. — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Y encima mal envuelto porque son voluntarios. Precisamente yo pido que me lo envuelvan porque se me da fatal. Mira, me tenía que haber presentado voluntario para envolver, verás tú qué risa los clientes. — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Es que claro, gana poco la pobrecita Fnac como para ponerse a envolver los regalos. Hay que ser comprensivo con las multinacionales. — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Esa práctica de subcontratar a VOLUNTARIOS para TRABAJAR debería ser hasta un poquito ilegal, pero bueno. — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Uno no ha echado dinero en la hucha (como casi nadie) y le ha dicho al chaval 'Gracias por tu trabajo'. No, a ver, gracias de parte de la Fnac, además no es una ONG cuya misión en la vida es que los regalos queden bien envueltos. No sé si ha pillado la idea. xD — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Qué hipocresía todo. Yo no he dado nada ni lo pensaba, quería mi regalo envuelto y punto. Si queréis trabajar gratis para la Fnac, más tontos sois vosotros. — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Un equipo selecto de padefos. — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Lo siguiente será sacar a concurso para las ONG la posibilidad de promocionarse poniendo a trabajar a voluntarios en la Fnac a cambio de un módico precio. Por los niños. — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Por cierto, que la ONG esa no la he oído en la vida. Si fuera un directivo de la Fnac ahora se me ocurriría montar yo una: Me hacen el trabajo gratis, tengo ingresos por donativos y de paso doy buena imagen corporativa Win-win y requetewin de esos. — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Ahora mi regalo es solidario porque me lo han envuelto trabajando voluntarios. Solidario con la Fnac. pic.twitter.com/PZmJMUm6Qi — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Si vieran las ONG para quién es el regalo iban a saber lo que es una obra social de verdad que llevamos haciendo los trabajadores a nuestros familiares dependientes toda la vida mientras no dejan de pedirnos el DINERO que ganamos con nuestro trabajo. — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Ven a mi casa, que te enseño la solidaridad, la obra social y todo eso de lo que presumen ONG. Y cuantas más ONG más se van recortando todas las ayudas, que no salen de otro sitio que de los trabajadores, pero ahora se va todo en beneficios empresariales. — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Solidarizado lo que tengo aquí colgado. — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

¿Por qué no extender el modelo de voluntariado de @Fnac_ESP a todo, no solo al empaquetado para regalo? En lugar de trabajadores, voluntarios de ONG visibilizando no se qué y de paso pidiéndote la cuenta bancaria para pasarte el cobro solidario. Qué solidario todo y qué rentable. — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

Por qué quedarse ahí, vayamos más allá. — R (@_rubot) 4 de enero de 2019

La que parecía la voz cantante de la ONG decía 'Venga, chavales, saldremos de esta' de la que tenían encima. — R (@_rubot) 5 de enero de 2019

No tenía tiempo ni para soltarle el rollo de qué iba la ONG a quién preguntaba, Hulio. — R (@_rubot) 5 de enero de 2019

Es lo que tiene la EXPLOTACIÓN LABORAL, que no te deja tiempo para tus cosas voluntarias. — R (@_rubot) 5 de enero de 2019

El capitalismo de rostro humano te sale a devolver. — R (@_rubot) 5 de enero de 2019

Cualquier trabajo es susceptible de considerarse un extra y cambiar a un empleado con contrato y salario por un voluntario de una ONG. A ver quién es el siguiente y si le parece tan bien. — R (@_rubot) 5 de enero de 2019

A ver, voluntarios de una ONG que sepan informática, que vamos a cambiar a la plantilla por voluntarios de la ONG 'Piensa en los niños' a cambio de poner el enlace a la página de la ONG en la firma del correo. Por ejemplo. Se me ocurre. — R (@_rubot) 5 de enero de 2019

Y de paso, altruistamente, les ofrecemos una experiencia laboral real para poner en su currículum de eterno precario. — R (@_rubot) 5 de enero de 2019

A lo que hemos llegado, que tenemos que defender que el trabajo que se hace para una empresa privada, hay que pagarlo. — R (@_rubot) 5 de enero de 2019

Dejar que el cliente se envuelva sus regalos en esas fechas genera bastantes problemas, saben que debe hacerse de manera organizada, por lo que saben de sobra que necesitan personal, pero como no lo quieren pagar y por eso recurren a los voluntarios. — R (@_rubot) 5 de enero de 2019