Antes de nada, madre mía el Brexit…

Entre el Brexit y las medidas antiinmigración de VOX, en una semana estamos viendo la primera patera de jubilados ingleses llegando a la Costa del Sol. — Kim Jong-un (@norcoreano) 9 de enero de 2019

Esto del Brexit es como ver al niño especial del campamento anudarse una toalla como si fuese una capa de superhéroe, subirse al alféizar y tirarse levantando un puño como Superman antes de darse la pedazo de hostia a cámara lenta. — Xabibenputa (@Xabibenputa) 15 de enero de 2019

El Parlamento británico ha rechazado por rotunda mayoría el pacto de Brexit de May

- Parece que el Parlamento británico ha tumbado el acuerdo del Brexit…

- Pirici qui il Pirliminti britíniqui hi timbidi il iquiirdi dil Brixit… pic.twitter.com/qF8LrCAu6B — unmundolibre (@unmundolibre) 15 de enero de 2019

Explicación gráfica de todo el proceso del Brexit. pic.twitter.com/rbOLA83XHL — Xabibenputa (@Xabibenputa) 15 de enero de 2019

Otro cuento de nunca acabar...

United Kingdom trying to leave the UE. pic.twitter.com/eRvhRg9KMf — SR.VEGETAL (@mejorchef) 15 de enero de 2019

No es cosa menor, o dicho de otra forma, es cosa mayor (Rajoy, we miss you): es directamente la mayor derrota que un primer ministro británico sufre en la historia de la democracia.

La reacción Theresa May tras la aplastante derrota sufrida en el parlamento británico te sorprenderá... pic.twitter.com/4Nxg6ANvph — El_TylerDurden (@El_TylerDurden) 15 de enero de 2019

Los políticos británicos ante el Brexit. pic.twitter.com/7uuJk92hZG — Super Falete ???????? (@SuperFalete) 15 de enero de 2019

Y no había plan B

El plan b de Theresa May es convocar otra votación sobre el brexit en Magaluf. — Anacleto Panceto???????? (@Xuxipc) 16 de enero de 2019

¿Pero al final se van o se quedan?

—Bueno, pues si os ponéis así, yo me voy.

—Vale, adiós.

—Pero de verdad.

—Ok, chao.

—¡Al final me iré!

—Hasta luego.

—Y me echareis de menos.

—Una pena.

—¡Me iré para no volver!

—Escribe cuando llegues.

—¡MIRA QUE ME VOY!#Brexit — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) 15 de enero de 2019

Reino Unido saliendo de la UE. pic.twitter.com/N4ctpvQaue — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 15 de enero de 2019

Reino Unido saliendo de la Unión Europea. pic.twitter.com/T1omRcowfn — Grouchico???????? (@El_Grouchico) 15 de enero de 2019

El Reino Unido es el tuitero que anuncia que deja Twitter. — Olalá de fua (@olaladefua) 15 de enero de 2019

Volviendo a España, Juan Manuel Moreno Bonilla ya es el sexto presidente de la Junta de Andalucía, el primero no socialista

La derecha toma el poder en Andalucía. Los jornaleros de Marinaleda levantan trincheras para fortificar la ciudad. Bertín Osborne entra a caballo en los estudios de Canal Sur y ordena el cese de las emisiones del anuncio de Gillette. — Kim Jong-un (@norcoreano) 16 de enero de 2019

Para ello sólo ha tenido que pactar con Ciudadanos y con la ultraderecha

Madre mía, verás cuando se enteren de cómo han conseguido el gobierno de Andalucía... pic.twitter.com/8ttk5cZtRT — Supel Latón (@Supel_Laton) 11 de enero de 2019

Un fuerte aplauso para los 12 diputados que cobran 4.300€/mes de la Autonomía por ir allí a decir que no creen en la Autonomía. pic.twitter.com/9TtituDGnC — gerardo tecé (@gerardotc) 16 de enero de 2019

Tenemos imágenes

-Qué haces? Firmar el acta que nombra presidente a Juanma Moreno?

-Sí, Peter, firmar el acta que nombra presidente a Juanma Moreno.#juanmapresidente pic.twitter.com/cK6IXK9KQC — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 16 de enero de 2019

Durante su discurso de investidura, Moreno se ha acordado de personas ilustres que Andalucía vio nacer, como Picasso, Alberti, Lorca, Blas de Infante, Manuel de Falla. Después celebraron su pacto con la ultraderecha, con la que han acordado cargarse la ley de Memoria Histórica.

Blas Infante: Fusilado

Juan Ramón Jiménez: Exiliado

María Zambrano: Exiliada

Picasso: Exiliado

Machado: Exiliado

Alberti: Exiliado

Lorca: Fusilado

Manuel de Falla: Exiliado ???? ¿Quién ha firmado con @vox_es derogar la ley de #MemoriaHistórica de Andalucia, @JuanMa_Moreno? pic.twitter.com/gdXvan5Wwx — Miguel de la Rosa ???? (@miguel_delarosa) 15 de enero de 2019

Loco me quedo.

Moreno Bonilla apela a Lorca y Blas Infante como ejemplo de andaluces.

Los dos siguen tirados en fosas comunes.

Él, futuro presidente andaluz, quiere derogar la ley de Memoria Histórica.

Cinismo en estado puro.#MorenoCambioARV #InvestiduraAnd — Juan Miguel Baquero (@JuanmiBaquero) 15 de enero de 2019

Y ya hemos vivido el bochorno de ver a la ultraderecha de Vox en un parlamento…

"Prometo, por mi conciencia y honor, hacer cumplir el pacto que firmé con quienes reciben financiación de grupos iraníes" pic.twitter.com/inMETKWvNG — Anacleto Panceto???????? (@Xuxipc) 15 de enero de 2019

Los subvencionados por iranís, recordemos

Si tanto odia Santiago Abascal a España, que se vaya a Irán. — Anacleto Panceto???????? (@Xuxipc) 14 de enero de 2019

- ¡Arriba España!

- Sí, sí, pero os financian iraníes.

- Ya entregamos las cuentas y es todo legal.

- El Tribunal de Cuentas dice que no habéis entregado nada.

- Ehm... ¡Arriba España! — gerardo tecé (@gerardotc) 15 de enero de 2019

Moreno Bonilla será investido por el rito halal. — Anacleto Panceto???????? (@Xuxipc) 15 de enero de 2019

Había expectación por ver de qué hablarían

¿Cómo acabará el discurso de Francisco Serrano? — Fairlaine (@Fairlane4) 16 de enero de 2019

Al final ha sido de sus cosas. Cosas ultraderechistas, claro.

VOX ya ha expuesto sus preocupaciones para Andalucía en la tribuna del Parlamento: hay mucha feminazi terrorista suelta; hay que proteger las corridas de toros y la caza. pic.twitter.com/cnOt9d6bro — gerardo tecé (@gerardotc) 16 de enero de 2019

Ayer Moreno anunció una de las primeras medidas de su Gobierno: eliminar el Impuesto de Sucesiones en Andalucía (un impuesto que en Andalucía sólo pagaban los que heredaban más de un millón de euros…)

Banderitas para los muertos de hambre, exención de impuestos para los nuestros. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 16 de enero de 2019

La primera medida en Andalucía de PP-Cs-VOX será eliminar el pago de impuestos a los que hereden por encima de 1.000.000 de euros. Estos tienen claro para los que gobiernan. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 15 de enero de 2019

???????? Lo ???????? primero ???????? que ???????? aprobarán ???????? PP, ???????? Cs ???????? y ???????? Vox ???????? en ???????? Andalucía ???????? será ???????? eximir ???????? a ???????? quienes ???????? hereden ???????? más ???????? de ???????? 1 ???????? millón ???????? de ???????? pagar ???????? impuestos ???????? por ???????? ello. ???????? Adivina ???????? cómo ???????? ocultan ???????? que ???????? la ???????? medida ???????? no ???????? te ???????? beneficia. ???????? — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 15 de enero de 2019

Poco a poco iremos conociendo nuevas medidas…

Adiós Canal Sur.

Hola TreceTV Sur. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 15 de enero de 2019

Canal Sur pasará a llamarse Canal España y Olé. — El Claudillo (@El_Claudillo) 9 de enero de 2019

La televisión autonómica andaluza pasará a llamarse Canal Ultras Sur. — El Nuevo Cojo de Lepanto (@ElCojodeLepanto) 29 de diciembre de 2018

Y nos despedimos con un chiste: Juncker pide perdón por las medidas impuestas a Grecia durante la crisis de este país. Vamos, que ¡casi una década después! admite que se aplicó una "austeridad irreflexiva” que fueron insolidarios y que insultaron al país

El Internet Explorer de las disculpas. https://t.co/200NUg1Hd3 — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 15 de enero de 2019

Y, bueno, con eso los griegos ya estarían en paz...

Destrozaron un país y la vida de un tercio de la población q quedó en la pobreza. La deuda hoy es del 176,8% del PIB,pero pedimos perdón por la cagada y a otra cosa.

Jean-Claude Juncker: “No fuimos solidarios con Grecia, la insultamos” https://t.co/TwyfXRZPpS vía @elpais_economia — Rebeca (@RebecaMaPa) 16 de enero de 2019

Se humilló un país entero. Se condenó a su ciudadanía a la pobreza, por décadas. Se dijo. Ahora un 'lo siento' y a otra cosa... https://t.co/gI8tMPojLW — pedripol (@pedripol) 16 de enero de 2019

Ah, una cosa más. Hemos recibido imágenes del curioso cambio de imagen de Maria Teresa Fernández de la Vega y de Ray Liotta. Ahí va…

Traedme a Solo y al wookie. pic.twitter.com/ech3HMMmHP — Pipo BB8 ???????? (@PipoBB8) 15 de enero de 2019

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

- su currículum es un desastre.

- por el otro lado de la servilleta pone más cosas. — Un Vampiro Andalú (@UnVampiroAndalu) 15 de enero de 2019

Pedro Sánchez lleva años intentando desenredarse las manos. pic.twitter.com/hDPrf68bJ2 — Javier Durán (@tortondo) 16 de enero de 2019

Villarejo tiene grabaciones de Marie Kondo escondiendo las sartenes de freir en el horno. — CHEMA PIZARRO (@chemapizca) 15 de enero de 2019

–Soy el mediador ¿cual es el problema?

–El atracador del banco, tiene una bomba

–Pues media para él, media para ti y listo — fortuhitos (@fortuhitos) 9 de diciembre de 2013

– ¿Papi, que es el humor negro? – ¿Ves aquel hombre sin brazos? Pues dile que aplauda. – Pero soy ciego papi. – Exacto. — ????????Capitán México???????? (@ElCapitanMejico) 15 de enero de 2019

Cuando uno quiere imitar a los toreros y el otro a los carneros. pic.twitter.com/0EEVIrp3sE — ɐᴉɹɹɐɥәɹɹә@ ???? (@erreharria) 15 de enero de 2019

No vuelvo a comprar una tortilla en IKEA. pic.twitter.com/ocButMJ7ct — ZOTON (@catacerca) 3 de enero de 2016

No me creo que Marie Kondo no tenga un cajón de la cocina lleno de bolsas. — Moe de Triana (@moedetriana) 15 de enero de 2019