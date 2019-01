Pocos logros de nuestra sociedad como la sanidad pública. Aunque somos conscientes de ello, a veces escuchar historias de otros países donde carecen de algo así puede hacernos valorarla aún más.

El tuitero Jaime Bartolomé (@jbartolomero) nos ha ofrecido una oportunidad más en ese sentido. En un hilo cuenta su experiencia como afectado por la enfermedad de Crohn cuanto fue como becado a estudiar en EEUU: los costes que tiene que asumir una persona con una enfermedad así, aunque tenga un seguro, el juego sucio de las aseguradoras y los efectos de que la sanidad sea un negocio en lugar de un derecho. Uno de sus tuits es revelador: “Me volví a España al acabar y, cuando vi a mi especialista de digestivo de la SS, la abracé muy fuerte”.

Me habían diagnosticado Enf de Crohn dos años antes así que... pic.twitter.com/kXm3pWpWWM

A buscar una especialista de digestivo que me revisase durante mis 12 meses de estancia porque, además, yo tomaba 20mg de prednisona diarios y necesitaba receta.

PEEEEEEEERO mi seguro guay no cubría enfermedades preexistentes así que ¡¡Cambio de planes!! ☹️☹️☹️☹️

Total, que encontré una doctora que me hacía un 50% de descuento y me revisaba cada dos meses aproximadamente.

Viendo esos precios, me acerqué a una aseguradora a pedir presupuesto.

Y el seguro tenía una lista de limitaciones que ríete tú de la letra pequeña de una hipoteca multidivisa. Máximo 3 días por año de ingreso hospitalario. Máximo una colonoscopia al año (que si no, coge uno vicio y claro...)

A día de hoy tengo afectación de íleon y colon y estoy bien gracias a un tratamiento inmunosupresor biológico que me ponen en el hospital de día cada 8 semanas.

Lógicamente me volví a España al acabar y, cuando vi a mi especialista de digestivo de la SS, la abracé muy fuerte.

Pero no acaba aquí la cosa: las aseguradoras RETRASAN DELIBERADAMENTE la aprobación de estos tratamientos para pagar menos.

Sí. Un médico. Usando Twitter para combatir la burocracia. No os creáis que he tenido que buscar mucho para encontrarla. pic.twitter.com/ViVd7oVK1V

Pues que su pronóstico a medio largo plazo empeora mucho. -Porque es casi imposible curar esas mucosas. -Porque esa inflamación prolongada aumenta el riesgo de cáncer de colon. -Porque si los tejidos no se recuperan, a veces hay que "recortar" e intestino.

Porque no es sólo la pasta: es un sistema diseñado en torno a evitar tratar al paciente.

Moraleja: cuando alguien os diga que Obamacare es una chapuza o que "no necesitan estás cosas", pensad en cómo lo puede hacer un trabajador de clase media para sobrevivir allí con una enfermedad crónica.

Por cierto, donde pone "Enf de Crohn" podéis sustituirlo por cualquier autoinmune crónica: artritis reumatoide, psoriasis, colitis ulcerosa, lupus, etc.

La gente no sabe / no aprecia las cualidades de tener un sistema sanitario público. Asco me dan los que luchan por privatizarlo.

— Señora Constitucionalista (@Dameunabeca) 20 de enero de 2019