La Policía busca a los autores de un robo en un quiosco en Zaragoza que tuvo lugar el pasado 8 de enero. Medios de comunicación aragoneses y también particulares en Twitter y Facebook han difundido la noticia en los últimos días junto con las imágenes en las que puede verse con detalle cómo fue el robo. Ahora las redes se han hecho eco del caso y han llamado a la solidaridad.

Sucedió así: dos hombres se acercan a un pequeño quiosco situado en el centro comercial El Caracol, en la capital aragonesa. En un momento dado, uno de ellos tira disimuladamente una revista al suelo, en un lugar en el que el trabajador no tiene visibilidad. Después se gira y hace un gesto para avisar a su compinche de que comienza el plan y, acto seguido, avisa al quiosquero de que tiene una revisa en el suelo. En ese momento, el trabajador, mayor y con dificultades para caminar, se acerca a recoger el ejemplar.

En ese momento y mientras el primero de los delincuentes le distrae dándole conversación, el compinche aprovecha para robar la caja y salir con el botín.

El vídeo lleva varios días moviéndose por las redes sociales y los WhatApp de los aragoneses. Este lunes un tuitero, Prodigi0 2.0 (@Anonymous_Prodi) lo compartió en con un mensaje en el que alabó el trato que este quiosquero dispensa a sus clientes y llamó a la solidaridad con él. Su mensaje, que tiene más de 7.000 retuits, ha comenzado a surtir ejemplo y son ya varios los tuiteros que han asegurado haber ido a comprarle algo a su quiosco o se han comprometido a hacerlo. Un hilo que también se ha convertido en un pequeño homenaje a los quiosqueros de barrio.

Muchos otros han compartido las imágenes con el deseo de que los autores del robo puedan ser localizados por la Policía:

A la pregunta si han sido detenidos, le he preguntado al hombre y me ha dicho que no. Lo peor es la decepción que le he notado cuando le he dicho que no se preocupara que seguro les cogen.. ..Le he comprado unas revistas y me he ido.

No creo me equivoque! ????‍♂️????‍♀️????

— Luis Lopez (@lopezpradesluis) 21 de enero de 2019