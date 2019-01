Increíble -o no-, pero cierto. Una joven de 18 años, en un intento de trabajar de niñera, publicó un anuncio en Milanuncios en el que publicaba tarifa por horas, disponibilidad y un par de fotos.

El lamentable giro de los acontecimientos, que ella misma denunció en su perfil de Twitter, viene cuando le empiezan a llegar mensajes con propuestas de todo tipo: sesiones de fotografía, tríos, chica de acompañamiento durante fines de semana... de locos.

El hilo de Twitter corre a cargo de @a_inmensidad, la que ha sufrido todo este tipo de comentarios a través de Whatsapp.

????HILO de la clase de gente que me está hablando tras poner estos dos anuncios en Milanuncios buscando trabajo de niñera o impartiendo clases particulares en San Vicente del Raspeig, Alicante.???? pic.twitter.com/Wo7BcFjJ4h — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Primero me llamó un hombre dandome unas condiciones realmente extrañas para cuidar de un niño. Tras mucho tiempo hablando con él le dije que no me interesaba, y colgué.

A los 5 minutos llamó y tuve que amenazar con denunciarlo para que parara, decía que iba a seguir llamándome. — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Tras acabar esta llamada me encontré con esta proposición por parte de otro número. (Sé que no debería haber sido tan maja) pic.twitter.com/ivwytb4hYp — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

El siguiente al menos no insistió. Pero no entiendo el hecho de ofrecerme ese trabajo cuando no es lo que pido. pic.twitter.com/7FEWK3ZeZK — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

A este le tuve que bloquear para que no me hablara más. pic.twitter.com/vb6Da13Bmf — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

La siguiente chica no aparentaba tener 22 para nada en su foto de perfil. Aún así, aunque los tuviera es igual de asqueroso. pic.twitter.com/AQfUcPGkIc — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Este número creo que me habló en nombre del primer fotógrafo, que tuve que bloquear al final. La transcripción que le veo sentido del mensaje sería esta: "Buenas, soy Charo. La sesión es el viernes. Son 400 €, gracias por todo. pic.twitter.com/ahxLXR5dSW — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

El siguiente pensé que podría venir por mi anuncio y no para otra cosa por la foto del niño y tal pero... SORPRESA! Sí venía por otra cosa. (En los audios basicamente le digo que son unos depravados y que dejen de proponer esas cosas a chavalas de 18 años que no lo piden) pic.twitter.com/pi6wopkDZu — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Éste en principio parece que no me habla para eso, al menos no quiere ir de cara. Pero sus mensajes pidiendo foto de mi amiga y metiendome prisa le delatan y mucho. pic.twitter.com/RCog64ROWH — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Después de ese veo este y pienso que puede ser serio porque es el ÚNICO de todos que parece formal. Tras la conversación de WhatsApp me llama y todo bien hasta que me dice que el y su mujer son nudistas y que a veces van desnudos por casa estando la persona que limpia. pic.twitter.com/OFhwy8YXUH — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Este me ha hablado hace 5 minutos y sí empieza la conversación tal cual sale. No hay nada antes. Al final le he dicho "asqueroso" y lo he bloqueado. Lo de María no lo entiendo pero esta es su foto y bueno... Su nombre xddd. pic.twitter.com/TkFfF9QEPm — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Y aquí tenemos al último que me ha hablado hasta el momento, pero la cosa seguirá seguro. pic.twitter.com/26l5P3gkRY — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Acabo de acordarme de que me han hablado dos mas hoy que no he puesto, ambos fotógrafos. Este es uno. pic.twitter.com/8doMhw4ahk — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

En este al ver que es formal le pregunto más para comprobar que las fotografías que ofrece hacerme sean de lo que imagino. Por supuesto no iba a ser la excepción que confirmara la regla. pic.twitter.com/Y0nBLaQr8k — Ly (@__inmensidad) 26 de enero de 2019

Pero oye, no os creáis que ha venido gente interesada en lo que buscaba, por supuesto eso no ha pasado. Esas han sido las únicas personas que me han hablado. — Ly (@__inmensidad) 26 de enero de 2019

Reacciones incrédulas tras el hilo

La sensación al acabar el hilo de esta tuitera da para pensar, y hay tuiteros que no han dudado en mostrar su apoyo con cierta ironía.

Después de leer todo el hilo y alucinar con la peña por el poco respeto que te tienen. Qué coño es un modelo de masajes? Vas paseando cual modelo en la pasarela mientras masajeas el aire? ???? — Guardian of Destiny (@nacho_uncharted) 26 de enero de 2019

¿Ya han salido los de #NotAllMen ha replicar? — Turner (@MadreDeTragonas) 27 de enero de 2019

Yo también puse un anuncio en Milanuncios para trabajar de niñera/profesora particular y lo tuve que retirar por que vaya tela la gentuza que me hablaba — Lara (@Larastocco_) 26 de enero de 2019

Joer que de "fotógrafos" hay por españa — DaniGC (@danisayco) 26 de enero de 2019